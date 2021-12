Roma, l’ex pensa al ritorno | Intanto arrivata la stoccata sulla rosa

L’ex giallorosso non esclude il ritorno nella Roma. Ecco le sue dichiarazioni proprio in vista del suo futuro.

E’ stato ufficializzato questa mattina l’accordo tra l’ex capitano giallorosso Francesco Totti e un marchio importante che è presente anche sulle casacche del club capitolino, nel ruolo di Global Brand Ambassador. Le indiscrezioni parlano di un contratto da almeno5 milioni di euro.

L’azienda Digitalbits mette a segno un altro colpo ‘finanziario’, dopo l’arrivo sulla maglia della Roma come main sponsr e anche su quello della manica della maglia dell’Inter. Con il club capitolino l’accordo esclusivo di partnership sui prodotti ha una durata di tre anni, per un valore complessivo di 36 milioni di euro, mentre quello con la società nerazzurra un accordo di partnership commerciale pluriennale del valore di 85 milioni, con il supporto di DigitalBits Foundation

Durante la presentazione di questo nuovo accordo con l’ex numero 10, lo stesso ha parlato anche del suo di futuro e della Roma: “Quando si parla di Roma c’è sempre una grande emozione. Siamo abituati a queste annate altalenanti ma sono sicuro che società e mister vogliano far tornare a sorridere noi tifosi. Tornare allo stadio sabato è stato particolare, mi sono sentito a casa, ringrazio i tifosi per l’affetto. Diamo tempo per tornare a vedere la Roma anche in campo internazionale e fare le nostre belle figure. Per vincere servono i giocatori, un allenatore importante, una società che aiuta e ti fa sentire a casa”.

Totti ha poi aggiunto: “La cosa primaria servono i giocatori, è una necessità, non voglio disprezzare la squadra che abbiamo adesso, è una rosa con giocatori importanti, non ci sono i campioni ma giocatori che possono fare bene in un contesto di squadra, i campioni da soli non riescono a vincere”. Ed è proprio sul finale che non conferma ma non smentisce un suo possibile ritorno in società: “Se dovessimo parlare di futuro non so cosa mi riserverà, tramite questo nuovo sponsor a cui mi sono legato forse avrò maggiori occasioni per parlare con la Roma, ma sono cose completamente diverse. Per quanto riguarda la Roma tutto potrà succedere. Friedkin? L’ho salutato sabato allo stadio prima della partita”.