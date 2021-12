Calciomercato Roma, nuova pista a sorpresa | Assalto a gennaio

Fari puntati sul prossimo calciomercato in casa Roma. Gennaio sarà un mese caldissimo per la società giallorossa, c’è una nuova pista per Mourinho.

Domani pomeriggio la Roma tornerà in campo. Ultima giornata del gruppo C di Conference, in casa del CSKA Sofia. Giallorossi a caccia della vittoria dopo un doppio stop consecutivo ed attenzioni anche al mercato di gennaio. Una nuovissima pista porta a guardare nuovamente in Germania, ecco il profilo a sorpresa per il tecnico portoghese.

I giallorossi si avvicinano a rapide falcate al giro di boa stagionale. Domani pomeriggio la Roma scenderà in campo in Bulgaria, in casa del CSKA Sofia. Ultima giornata del gruppo C di Conference League. Qualificazione già acquisita, al momento con lo scoglio sedicesimi in vista, i giallorossi infatti sono seconda forza del girone, un punto dietro i norvegesi del Bodo-Glimt. Gruppo C di Conference che rispecchia l’andamento della stagione della Roma fin qui, tante vittorie agili e convincenti accompagnate da prestazioni mediocre e sconfitte disarmanti. Anche per questo le attenzioni si rivolgono al calciomercato di gennaio, Tiago Pinto dovrà intervenire con decisione per risolvere i problemi di organico nella rosa giallorossa.

Calciomercato Roma, nuovissima pista a gennaio

Attenzioni rivolte nuovamente nella zona nevralgica del campo. Mourinho attende il nuovo centrocampista, operazione che non si è chiusa nel mercato estivo. Con gennaio all’orizzonte una nuova pista punta ancora una volta in Bundesliga, ma stavolta non parliamo dello svizzero Zakaria.

L’ultimo nome, riportato dal portale Fantamaster, è quello del centrocampista Mahmoud Dahoud. Centrocampista box-to-box che unisce quantità e qualità nella mediana giallonera. Classe 1999, nel Dortmund dal 2017 ha collezionato 99 presenze e 4 reti con la maglia del club tedesco. Nuovissima pista in Bundes per Mourinho, dopo i nomi di Zakaria e Tolisso, ora si aggiunge anche il siriano naturalizzato tedesco. Saranno settimane intense queste che ci separeranno alla fatidica apertura del mercato di gennaio.