Calciomercato Roma, infortunio e lungo stop | Via libera Pinto

Il calcio europeo si avvicina all’apertura del mercato di riparazione. L’infortunio cambia nuovamente lo scenario in casa Roma, ora l’addio è possibile.

Nuove prospettive di mercato giungono dall’Inghilterra. Un brutto infortunio, con conseguente lungo stop, può rimescolare completamente le carte in gioco. Ora la strada per Tiago Pinto potrebbe essere spianata, il general manager ci proverà a gennaio.

Le attenzioni in casa giallorossa si dividono tra campo e mercato. La Roma nel tardo pomeriggio di domani scenderà in campo in quel di Sofia. Contro il CSKA i giallorossi cercano il ritorno alla vittoria, dopo un doppio stop in Serie A. Qualificazione già acquisita ma da seconda forza del girone, che significherebbe un ulteriore turno di scontri diretti. La vetta garantirebbe invece un passaggio diretto agli ottavi, un vantaggio decisamente importante. Mentre i tifosi si augurano un agile vittoria, tante attenzioni si rivolgono a gennaio. Una nuova pista potrebbe riaprirsi con decisione in Inghilterra.

Calciomercato Roma, via libera Pinto dopo l’infortunio

Ancora una volta si guarda in Inghilterra, attivissimo il duo portoghese Mourinho-Pinto nell’asse con la Premier League. Parliamo di cessioni stavolta, una pista potrebbe riaprirsi con decisione in casa West Ham.

Brutte notizie per gli Hammers, il club londinese deve fare i conti con un nuovo grave infortunio in difesa. Nel reparto arretrato, oltre all’infortunio di Ogbonna, c’è da registrare il lungo stop per Kurt Zouma. Infortunio ai tendini del ginocchio per lui e almeno tre mesi out, guai per il tecnico David Moyes. Difesa da reinventare, ed assist indiretto a Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta cercando una soluzione per cedere Marash Kumbulla, il centrale albanese non sta vivendo un agrande stagione ed il feeling col tecnico non sembra voler sbocciare. Mourinho avrebbe in mente altri nomi per il reparto arretrato, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore. La pista londinese potrebbe accendersi nelle prossime settimane, la soluzione West Ham potrebbe accontentare tutti gli attori in scena.