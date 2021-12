Ranking Uefa, Roma sempre più in alto | La classifica aggiornata

Roma, i giallorossi volano nel Ranking Uefa grazie alla vittoria ottenuta ieri contro il CSKA Sofia. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Al netto delle difficoltà dell’ultimo periodo e, in generale, dei non pochi ostacoli incontrati negli anni, i capitolini hanno vissuto una lapalissiana evoluzione in ambito europeo.

Certo, figuracce come quella contro il Bodo Glimt o di Manchester nella scorsa primavera non possono essere dimenticate facilmente, soprattutto da parte dei tifosi. Dalla celeberrima vittoria in rimonta contro il Barcellona nel 2018, però, Pellegrini e colleghi sembrano aver assunto una dimensione europea che in passato avevano smarrito.

Basti pensare alle due semifinali continentali raggiunte in tre anni e, in generale, alla continuità con la quale la squadra figuri nelle competizioni UEFA da plurime stagioni. In quest’ottica, quindi, non deve essere sottovalutata la vittoria ottenuta nella fredda serata bulgara di ieri.

I 3 punti agguantati contro il CSKA hanno infatti permesso ai capitolini di vincere il girone di Conference League. Un traguardo importante e non scontato, soprattutto se si considerano gli infelici 180 minuti giocati con la su citata squadra norvegese. Al di là del discorso introiti e della possibilità di poter “risparmiare” un turno europeo, c’è un altro aspetto da non ignorare assolutamente.

Roma, l’aggiornamento di posizione nel Ranking Uefa

Come ogni anno, superata questa prima parentesi stagionale europea, è tempo di primi bilanci. Il passaggio come capolista ha permesso alla Roma di registrare un importante “balzo” all’interno della tassonomia del Ranking Uefa, ponderata in base ai risultati sportivi ottenuti nell’ultimo lustro nelle competizioni Uefa.

I giallorossi figurano attualmente all’undicesimo posto, con 88 punti e alle spalle della sola Juventus, tra le italiane, che è in ottava posizione con 106 punti. Figura poi in 23esima posizione il Napoli, seguito da Inter e Atalanta. La speranza dei tifosi è quella di poter assistere ad un ulteriore progresso, legato ovviamente ai prossimi esiti in Conference della squadra di Mourinho.