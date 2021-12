Conference League, Mourinho “segue” i tifosi della Roma: ringraziamento “Special”

La Roma ha conquistato vittoria e ottavi di finale in Conference League. Mourinho ha seguito i tifosi della Roma sul web, ecco il ringraziamento “Special” .

I giallorossi ritrovano la vittoria, dopo un doppio stop in campionato. Il 3-2 strappato sul campo del CSKA Sofia ha portato un’ottima notizia a Josè Mourinho. La Roma è finita in vetta al girone, grazie al pareggio imposto dallo Zorya ai norvegesi del Bodo-Glimt. Il tecnico portoghese si è scatenato sul web, seguendo la raffica dei tifosi giallorossi.

Una vittoria col brivido ha permesso ai giallorossi un notevole vantaggio nel tabellone della Conference League. La Roma esce vincente dal campo del CSKA Sofia, seppure col finale da brividi. I due gol subiti nell’ultimo quarto d’ora non sono andati giù al tecnico, come affermato subito dopo il match. Mou salva solo la vittoria, che permette di agguantare la testa del girone ai danni dello spauracchio Bodo-Glimt. I norvegesi hanno impattato per 1-1 sul campo degli ucraini dello Zorya. Pareggio che ha permesso ai giallorossi di raggiungere la vetta del gruppo C, il che significa qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Leggi anche: Roma, UFFICIALE: le possibili avversarie agli ottavi di Conference League

Roma, Mou scatenato dopo gli ottavi Conference segue i tifosi

Il tecnico portoghese ha seguito l’esempio dei tifosi giallorossi, che si sono riversati sul web a ringraziare il club ucraino. I tifosi della Roma hanno gioito del pareggio imposto al Bodo, che consentirà agli uomini di Mourinho di assistere da spettatori alle gare dei sedicesimi tra le seconde classificate e le retrocesse dall’Europa League.

Anche il tecnico portoghese ha commentato il post Instagram ufficiale dello Zorya. Lo Special One ha seguito la valanga di ringraziamenti giallorossi, usando parole per nulla banali in una circostanza sportiva del genere. Ecco il commento del portoghese: “Grazie per l’onestà con la quale avete provato a vincere il match… Lo stesso fatto dal Cska contro di noi. Questo è il calcio che tutti amiamo. Vi auguro il meglio per il futuro.” Il commento è stato inondato da una marea di reazioni, incontrando i favori di tutti i tifosi.