UFFICIALE, infortunio Zaniolo | L’esito degli esami

La Roma ha ritrovato la vittoria in Conference, con qualche brivido di troppo. A preoccupare i tifosi il nuovo stop di Nicolò Zaniolo, uscito per infortunio.

Arriva un ultim’ora importantissima in casa Roma. Il 3-2 strappato al CSKA Sofia ha permesso ai giallorossi di raggiungere gli ottavi di finale della Conference League. Ma la vittoria è stata macchiata da un finale da brividi, due gol subiti in pochi minuti ed un nuovo infortunio. Ecco l’esito degli esami a cui si è sottoposto quest’oggi Nicolò Zaniolo.

La Roma torna a casa dalla trasferta bulgara con la vittoria e la vetta del girone C. Non sono mancati brividi nella gara di ieri sul campo del CSKA Sofia. I bulgari, fanalino di coda nel gruppo di Conference, sono riusciti a segnare due gol nel giro di pochi minuti. Black-out inconcepibile per Mourinho, che ha dovuto fare i conti anche con lo stop di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 ha abbandonato il campo da subentrato, dopo nenache venti minuti. La decisione di buttarlo nella mischia sul risultato di 3-0 non è andata giù tanti tifosi giallorossi, dopo l’ennesimo stop. Ecco l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto quest’oggi il numero 22 della Roma.

Leggi anche: Conference League, Mourinho “segue” i tifosi della Roma: ringraziamento “Special”

UFFICIALE, infortunio Zaniolo | Esito degli esami

Le condizione dell’attaccante avevano da subito preoccupato tutti, il numero 22 era apparso sofferente agli adduttori. Ora Mourinho può tirare un sospiro di sollievo, non serviranno ulteriori esami dopo i primi accertamenti. Escluse lesioni e nessun lungo stop all’orizzonte, ora il mirino del 22 è fissato sulla sfida all’Atalanta.

Il giallorosso avrebbe in ogni caso saltato lo Spezia per squalifica, dunque il suo ritorno in campo avverrà nel big match di Bergamo. Atalanta-Roma si giocherà il 18 dicembre, alle ore 15. Sarà fondamentale per Mou arrivare alla sfida con i suoi uomini migliori nel pieno delle energie, già orfano sicuramente di Pellegrini ed El Shaarawy. Escluse lesioni per Zaniolo dunque, niente risonanza magnetica e sospiro di sollievo collettivo in casa Roma.