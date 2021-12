Irrompe un nuovo scenario dalla Spagna sul calciomercato invernale. La Roma cerca rinforzi all’altezza delle ambizioni di Mourinho, ma Simeone è in agguato.

La Roma tornerà in campo lunedì sera, all’Olimpico contro lo Spezia. In attesa del posticipo della diciassettesima giornata di Serie A le attenzioni si volgono anche a gennaio. Con l’anno nuovo si aprirà la finestra di mercato invernale, tanti movimenti si attendono in casa giallorossa. Il nuovo scenario che irrompe dalla Spagna non sorride a Mou, il Cholo è pronto allo scippo.

Le attenzioni in casa Roma si dividono tra campo e mercato di riparazione. Lunedì sera, allo stadio Olimpico, i giallorossi affronteranno lo Spezia di Thiago Motta. Contro i liguri Mou cercherà di ritrovare la vittoria in campionato, dopo due sconfitte consecutive. La stagione in chiaroscuro della squadra giallorossa porta a guardare con molta attenzione alla data del 3 gennaio. Con il nuovo anno arriverà anche l’apertura ufficiale del calciomercato di riparazione. L’ultimo scenario che viene dalla Spagna non sorride al tecnico portoghese, in agguato c’è Simeone pronto a rovinare i piani dei giallorossi.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Mou esulta | Nuova idea di scambio con l’Inter

Calciomercato Roma, Simeone guastafeste | Addio a gennaio

In casa giallorossa si attende una nuova rivoluzione, almeno è quello che auspica da mesi Mourinho. Anche dopo la fortunata qualificazione agli ottavi di Conference League il tecnico portoghese è stato chiaro: “Non abbiamo la rosa per tre competizioni”. Ennesimo messaggio diretto alla sirigenza romanista, mentre il mercato di gennaio è alle porte. Le ultime notizie che giungono dalla Spagna non sorridono al portoghese, l’irruzione di Simeone potrebbe essere determinante.

Secondo quanto riportato dal sito Elgoldigital.com l’Atletico Madrid avrebbe messo la freccia per Clèment Lenglet, difensore centrale francese classe ’95 in forza al Barcellona. Pochi giorni fa finito nel mirino delle polemiche dei tifosi, come la nostra redazione vi aveva raccontato. Ora la sua destinazione sembra definita verso Madrid, in un’operazione molto simile a quella che portò Antoine Griezmann alla corte del Cholo. Sul francese più volte si era fatta l’ipotesi Roma, ora lo scenario sembra sorridere a Diego Pablo Simeone.