Calciomercato Roma, Ancelotti lo caccia | Lo vuole mezza Europa

Mancano poche settimane all’apertura del calciomercato invernale. Ora arriva un nuovo scenario dall’Inghilterra che coinvolge il Real Madrid di Ancelotti.

Il calcio europeo si prepara alla fatidica data del 3 gennaio. L’apertura del calciomercato di riparazione sarà l’occasione per tante squadre di rafforzare la rosa. La nuova indiscrezione che arriva dall’Inghilterra coinvolge direttamente Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid ha le idee chiare in vista della finestra di mercato invernale. Il futuro addio scatena l’asta in giro per l’Europa.

Nuova bomba di mercato dall’Inghilterra. In Premier League sono sicuri delle scelte di Carlo Ancelotti in vista della finestra di riparazione di gennaio. Il tecnico dei blancos ha le idee piuttosto chiare in vista della sessione invernale. L’addio al calciatore sembra sempre più vicino in casa Real, scatenando l’interesse di mezza Europa. Ora la sua volontà potrebbe fare la differenza, dopo che il tecnico italiano lo ha relegato ai margini della rosa del club madrileno.

Calciomercato Roma, epurato da Ancelotti | Mezza Europa su di lui

Riflettori accesi in casa Real Madrid dove sembra sempre più vicino l’addio di Lucas Vazquez. L’esterno spagnolo, abile a giocare a tutta fascia, è stato relegato ai margini della rosa dei blancos. Secondo quanto riportano fonti di mercato inglesi il giocatore è decisamente furioso contro il tecnico del Real, l’addio a gennaio ora sembra deciso.

Secondo quanto riportato dal sito Football.London, sull’esterno spagnolo si fa sempre più vivo l’interesse dell’Arsenal. I gunners stanno cercando rinforzi sulle fasce ed il prescelto sembra essere lo spagnolo classe 1991. Le statistiche parlano chiaro, quest’anno solo 5 presenze per lui in maglia Real. La sua volontà è quella di cambiare aria a gennaio, anche la Roma è a caccia di rinforzi sulle fasce. A destra i giallorossi sono estremamente scoperti, il solo Rick Karsdorp non basta alla squadra di Mourinho. Di sicuro però la concorrenza per lo spagnolo è tanta ed agguerrita, secondo gli ultimi rumors la strada sembra puntare con decisione verso l’Emirates Stadium di Londra.