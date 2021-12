Roma-Spezia, Ufficiale | Doppia assenza pesante

Vigilia di campionato in casa giallorossa. Domani sera all’Olimpico si giocherà Roma-Spezia. E’ ufficiale la doppia assenza, non ci sono nella lista dei convocati.

Ultim’ora ufficiale, doppia assenza pesante domani sera. Allo stadio Olimpico andrà in scena il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Davanti ad una notevole cornice di pubblico si giocherà Roma-Spezia, con i giallorossi a caccia di vittoria. Tre punti che mancano da due turni in campionato dopo le sconfitte contro Bologna ed Inter. Ora è ufficiale una doppia assenza pesante, le ultime in vista del posticipo.

Doppia assenza ufficiale in vista del posticipo di domani sera. Nel monday night dell’Olimpico si affronteranno Roma e Spezia. I giallorossi sono a caccia di vittorie, dopo quella sofferta ma preziosa trovata in Conference League. Non mancano motivazioni alla squadra giallorossa, c’è da cancellare un doppio stop in campionato. Le sconfitte contro Bologna ed Inter hanno visto la Roma scendere in classifica con decisione, ora anche la Fiorentina è davanti ai ragazzi di Mou. Se i viola continuano a fare bene lo stesso non si può dire di Lazio e Juve, uscite amareggiate dalla diciassettesima giornata. Ancora più importanti i tre punti per i giallorossi, per tornare a scalare la classifica.

Ufficiale, Roma-Spezia | Doppia assenza pesante

Non mancano problemi di formazione per entrambi gli schieramenti. Mourinho non avrà a disposizione Zaniolo e Mancini per squalifica. Affollata anche l’infermeria in quel di Trigoria, out i vari Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola, ma non mancano assenze pesanti neanche nella squadra ligure. Non fanno parte dei convocati di Thiago Motta, niente trasferta all’Olimpico per loro due.

Thiago Motta conferma il pugno duro, come rivelato nella conferenza stampa, niente trasferta per Nzola. L’attaccante resterà fuori dai convocati per punizione disciplinare, dopo non essersi presentato in tempo alla riunione tecnica. Altra assenza a sorpresa quella del centrocampista Bourabia.