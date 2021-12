Calciomercato Roma, Mou pesca in Liga | Addio ad una condizione

La Roma è pronta a tornare in campo per il secondo tempo contro lo Spezia. Mentre i tifosi sperano nella vittoria arrivano conferme sul calciomercato di gennaio.

Intervallo di Roma-Spezia, giallorossi che hanno chiuso la prima frazione sull’1-0 per la squadra di Mourinho. Mentre i tifosi sperano nel ritorno alla vittoria in campionato tante attenzioni si rivolgono al mese di gennaio. L’apertura del mercato di riparazione è in vista per i giallorossi.

Arrivano decise conferme sulle imminenti trattative di mercato in casa Roma. Le attenzioni dei giallorossi si dividono tra campo e mercato, mentre la Roma ha chiuso il primo tempo contro lo Spezia sull’1-0. Sempre meno giorni ci separano alla fatidica data del 3 gennaio, quando si aprirà ufficialmente la sessione di mercato invernale. Non mancano richieste del tecnico giallorosso, bravo dovrà essere Tiago Pinto a puntellare la rosa per lo Special One. Il responsabile di mercato della Roma ha parlato subito prima della sfida allo Spezia, con un annuncio sul futuro di Mayoral. Restando in tema calcio spagnolo, piovono conferme su un nome che si sta facendo strada in vista del mercato di riparazione.

Calciomercato Roma, conferme dalla Liga | Addio ad una condizione

Come rilanciato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Mourinho è intenzionato a pescare in casa Barcellona. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, molti indizi puntare guardare in casa blaugrana. Xavi non si opporrebbe alla cessione del giocatore, ma cambiano le condizioni per l’addio.

Tra i tanti rinforzi che il tecnico chiede a Tiago Pinto c’è senza dubbio quello del terzino destro. La Roma è orfana di un vice Karsdorsp, il nome perfetto sembra essere quello di Sergiño Dest. Il Barcellona lo cederebbe però solo ad una condizione, trasferimento definitivo e niente prestito. Con Reynolds certo dell’addio, il rincalzo potrebbe condividerne la nazionalità. Ma il classe 2000 in forza ai catalani è cresciuto nelle giovanili dell’Ajax.