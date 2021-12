Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Altra rivale in Premier

In casa Roma si continuano a seguire diverse piste di calciomercato, sia per gennaio che in prospettiva della prossima sessione estiva.

La Roma scende in campo questa sera per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico questa sera sarà di scena lo Spezia, contro cui i giallorossi hanno dato vita a rocamboleschi precedenti durante la scorsa stagione. Per José Mourinho sarà anche l’occasione per incontrare Thiago Motta, suo discepolo ai tempi dell’avventura sulla panchina dell’Inter.

Dal momento del calcio d’inizio, però, amicizia e ricordi passeranno in secondo piano: l’allenatore giallorosso vuole assolutamente conquistare tre punti nel match di oggi. Una vittoria permetterebbe alla Roma di riprendere il cammino in campionato dopo due sconfitte consecutive e di non far aumentare la distanza dal treno delle prime quattro. Mourinho crede nella possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Champions League e vuole provarci fino in fondo.

Calciomercato Roma, c’è anche il Chelsea | Concorrenza agguerrita

Per farlo sarà fondamentale arrivare allo scontro diretto della prossima settimana contro l’Atalanta senza perdere terreno dai bergamaschi. Poi, dal calciomercato, si potrà sperare di ottenere qualche rinforzo che possa aiutare a rilanciare le ambizioni giallorosse. Tiago Pinto sa di non avere margini di errore durante la prossima sessione e lavora su più fronti per non farsi cogliere impreparato.

Il dirigente portoghese, oltre ai rinforzi per gennaio, continua a lavorare anche in prospettiva della prossima estate. E’ in quest’ottica che va letto l’interessamento della Roma per Gleison Bremer, rivelazione del Torino di Juric e destinato quasi certamente alla cessione a fine stagione. La concorrenza, come vi abbiamo raccontato, è tanta. Oltre alle rivali in Serie A e all’inserimento del Tottenham, si registra ora una nuova partecipante alla corsa per il difensore brasialiano. Si tratta del Chelsea, che secondo The Sun avrebbe messo gli occhi sul centrale per rinforzare la difesa nella prossima stagione. Un ostacolo in più che rende complicatissima la corsa per arrivare a Bremer.