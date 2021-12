Conference League, Tottenham nel tabellone | La posizione del club

Quest’oggi si sono svolti i sorteggi per il turno dei sedicesimi di Conference League. Da registrare la presenza nel tabellone del Tottenham di Antonio Conte.

Giornata di sorteggi europei in quel di Nyon. Tra le tante cose capitate, tra cui un sorteggio Champions annullato, anche una presenza nel tabellone ha lasciato perplessi. All’interno delle squadre accoppiate per il turno dei sedicesimi era presente anche il Tottenham di Conte, nonostante il comunicato UEFA dei giorni scorsi. Ecco la posizione ufficiale del club londinese.

Giornata di sorteggi europei in quel di Nyon. Nella cittadina svizzera si sono svolti quest’oggi gli accoppiamenti per le tre competizioni continentali. Clamoroso quello che è accaduto nell’abbinamento degli ottavi di Champions League. In seguito ad un incomprensibile svista negli abbinamenti il primo sorteggio ufficiale è stato annullato e ripetuto qualche ora più tardi. Ma non è stato l’unico episodio a destare stupore nella giornata odierna. Anche la presenza del Tottenham di Conte nel tabellone ha fatto drizzare le orecchie a tanti tifosi di calcio europei. Ecco la posizione del club londinese, dopo il comunicato choc emesso dalla UEFA nei giorni scorsi.

Leggi anche: Roma, bookmakers scettici | Quanto vale la qualificazione in Champions

Sorteggi Conference, Tottenham nel tabellone | La posizione del club

Il comunicato UEFA parlava chiaro, la gara tra Tottenham e Vitesse non sarebbe stata disputata. I londinesi sono alle prese con l’incubo Covid-19 e non hanno potuto disputare l’ultima gara del girone. A questo punto il rischio più tangibile è quello della vittoria a tavolino per il club olandese, 3-0 d’ufficio che farebbe fuori gli Spurs.

Il club londinese si è espresso ufficialmente sui propri canali social. Ecco la posizione degli Spurs, espressa su Twitter: “In attesa della decisione dell’Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA sulla nostra ulteriore partecipazione alla UEFA Europa Conference League, oggi è stato effettuato il sorteggio per gli spareggi della fase a eliminazione diretta della competizione. O noi o il Vitesse giocheremo con l’SK Rapid Wien.” Un comunicato che lascia aperta la questione riguardante il probabile addio alla competizione, la sconfitta a tavolino sembra alle porte per il club di Conte. Chiaro che un’esclusione del genere cambierebbe molto gli equilibri della competizione, in attesa della decisione ufficiale il Tottenham non perde le speranze.