Atalanta-Roma, ufficiale l’arbitro | C’è un precedente famoso

Atalanta-Roma, è arrivata la nomina ufficiale dell’arbitro per la delicata trasferta lombarda.

La gara con l’Atalanta avrà un valore non trascurabile ai fini della classifica e non solo. I 90 minuti contro la corazzata di Gasperini potrebbero, complici gli esiti dell’ultima giornata, avvicinare in modo importante i giallorossi alla zona di classifica cui sono maggiormente interessati.

Gli ultimi aggiornamenti da Trigoria lasciano ben sperare il mister, consapevole di trovarsi di fronte una squadra importante e partente da un livello molto più avanzato, grazie alla maggiore longevità di un progetto che, invece, nella Capitale è nato solamente qualche mese fa. La piazza si attende una risposta e, soprattutto, una svolta per poter archiviare le non poche delusioni arrivate nel recente periodo contro top team ma non solo.

Quello dei big match sembra essere divenuto uno dei problemi principali per Pellegrini e compagni che, anche dopo l’allontanamento di Fonseca, non hanno ben superato uno dei più grossi limiti di quest’ultimo biennio. Escludendo il pareggio con il Napoli, lo Special One ha fin qui perso con Milan, Inter e Juventus.

Restando, intanto, sulla gara di sabato, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla designazione arbitrale.

Atalanta-Roma, UFFICIALE: arbitra Irrati

La diciottesima giornata di campionato vedrà Massimo Irrati condurre i 90 minuti del Gewiss Stadium. Il fischietto di Pistoia era in campo anche lo scorso 21 novembre in quel di Genova, quando la doppietta di Afena-Gyan ha permesso ai capitolini di imporsi sui neonati rossoblù di Shevchenko.

Il bilancio è pressoché positivo, come evidenziato dalle 9 vittorie arrivate sotto la sua gestione, al netto delle 4 sconfitte e i 6 pareggi. Si tratterà del “suo” secondo Atalanta-Roma. Il primo risale alla stagione 2015/2016, quando Nainggolan e colleghi si videro rimontare dalla doppietta di Borriello e dell’altro ex D’Alessandro. A lenire il dolore, come sempre, ci pensò in quell’occasione Francesco Totti, protagonista dell’ultimo gol della partita, quello del 3 a 3.

A coadiuvarlo la coppia Alassio – Zingarelli e il quarto uomo Colombro. VAR E AVAR rispettivamente a Nasca e Tolfo.