Incubo Covid-19, ufficiale: la decisione della Roma

La Roma si prepara a chiudere la prima metà della stagione. Con la trasferta di Bergamo alle porte il club ha preso una decisione ufficiale. Ecco la mossa contro l’incubo Covid-19.

I giallorossi sono attesi da due gare fondamentali per chiudere il girone d’andata. Sabato pomeriggio il big match in casa dell’Atalanta, poi il 22 dicembre arriverà la Samp all’Olimpico. E’ ufficiale l’ultima decisione della società giallorossa, ancora una volta la pandemia complica i piani della squadra.

La Roma si appresta a chiudere l’anno solare ed il girone d’andata della Serie A. Finora 9 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte in campionato che valgono il sesto posto in coabitazione della Juventus. Le ultime due gare potrebbero essere decisive per un bilancio di metà stagione dei giallorossi, ancora distanti 8 punti dalle prime quattro posizioni. Sabato pomeriggio ci sarà il big match contro l’Atalanta, orobici in grande forma che non conoscono sconfitte in campionato dai primi di ottobre. Data la complessità della gara, unita all’incubo della pandemia da Covid-19, è ufficiale una nuova decisione in casa Roma.

Incubo Covid-19, ufficiale la nuova decisione della Roma

Mourinho sa bene quanto possano essere importanti le prossime due gare. A partire dalla sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, il tecnico portoghese esige una prestazione compatta e di livello dai suoi calciatori. Con l’incubo della pandemia che ha toccato direttamente la squadra, vedasi Cristante, Villar ed il giovane Felix, la società ha preso una nuova decisione in vista dei prossimi giorni.

Nessuna festa di Natale in casa giallorossa, troppo importante la prossima gara e ancora vivo l’allarme pandemia per la società. Niente brindisi di rito dunque, ufficialmente annullato l’evento tradizionale. Mourinho blinda la sua Roma, sperando che di motivi per festeggiare ne arrivino presto di nuovi. Magari con l’incubo della pandemia alle spalle, la Roma intanto si protegge blindando Trigoria nei prossimi giorni.