Atalanta-Roma, sorride Mourinho | Convocato in extremis

Vigilia di una gara delicatissima per la Roma. I giallorossi domani saranno ospiti dell’Atalanta, nella penultima giornata del girone d’andata.

Domani pomeriggio, alle ore 15, si giocherà Atalanta-Roma. Anticipo del sabato per il big match della diciottesima giornata di Serie A. I giallorossi devono fare i conti con diverse assenze nell’undici titolare. Mentre Mourinho suona la carica, nella conferenza stampa della vigilia, c’è una buona notizia per il tecnico. E’ riuscito a convocarlo in extremis.

Josè Mourinho è apparso carico alla vigilia di Atalanta-Roma. Il tecnico lusitano è ben conscio della difficoltà della gara, come ha ribadito in conferenza stampa. C’è un dato però da sfatare, un vero e proprio tabu’ nella stagiona giallorossa, la vittoria contro una big. La Roma fin qui è riuscita solo a pareggiare in casa contro il Napoli. Negli altri scontri con squadre di prima fascia la sorte è state avversa ed i risultati parlano chiaro. Contro l’Inter la peggiore prestazione in casa dell’anno, che ha significato settima sconfitta stagionale in campionato. Domani servirà invertire la rotta ed il tecnico potrebbe tornare alle origini.

Atalanta-Roma, sorride Mou | Convocato in extremis

Il tecnico deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Non saranno della gara Pellegrini ed El Shaarawy, entrambi alle prese con lesioni muscolari, insieme al lungodegente Spinazzola. Fuori dai convocati anche il giovane Felix, espulso in modo assurdo nell’ultima vittoria interna contro lo Spezia. Se il tecnico sorride per il recupero di Smalling, ci sono ancora tanti dubbi sulle condizioni fisiche di Roger Ibanez.

La conferenza stampa della vigilia ha fatto spaventare i tifosi, Mou ha annunciato: “Se Smalling è ok e giocherà, Ibanez sta così così.” Addirittura si iniziava ad ipotizzare un’assenza tra i convocati, invece il difensore partirà per Bergamo insieme alla squadra. Sfida emozionante per il difensore sudamericano, strappato proprio dall’Atalanta ed oggi alla terza stagione in maglia giallorossa. Il difensore stringerà i tempi e partirà con i compagni alla volta di Bergamo, Mourinho sogna l’impresa contro Gasperini, Ibanez farà parte della spedizione.