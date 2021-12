Calciomercato Roma, tra punti fermi e incertezze | Pinto prepara la rivoluzione

Calciomercato Roma, nei prossimi mesi diverse cose sembrano destinate a cambiare nella Capitale. Questi gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Si tratta, questa, di una situazione che forse maggiormente aiuta a rendere un concetto tanto caro al mondo del tifo giallorosso e non solo. Quello cioè del “I giocatori vanno e vengono, la maglia resta per sempre”. Plurimi elementi presenti nella Capitale da tempo sono infatti ormai pronti alla partenza e a lasciare spazio ai nuovi approdi.

A Trigoria, e non solo, plurime situazioni sembrano destinate a cambiare. A partire dalle cessioni di chi, fin qui, abbia dimostrato di non poter essere utile per lo Special One. Quest’ultimo ha mostrato grande fiducia e continuità ad una sola parte dello scacchiere tutto, prossimo ad essere sottoposto alla conclusione di quel piano epurativo felicemente catalizzato lo scorso giugno.

Per quanto concerne i futuri allontanamenti, vi abbiamo da poco raccontato dei recenti aggiornamenti di Borja Mayoral che, insieme a non pochi colleghi, è tra i più quotati a cambiare città ma non necessariamente campionato. E intanto, mentre riflette su come modificare la rosa nelle prossime settimane in modo sostenibile, Pinto considera anche le varie modalità attraverso le quali rivoluzionare plurime regioni di campo nel lungo periodo.

Calciomercato Roma, da Azmoun a Correa: rivoluzione in vista

Soprattutto la prossima estate, uno dei reparti destinati a subire maggiori cambiamenti sembra essere quello offensivo. Al netto delle permanenze di quelli che sono gli elementi più importanti per il mister e la società, molti armadietti sono destinati a svuotarsi anche il prossimo giugno.

Basti pensare, Mayoral a parte, a Carles Perez e Mkhitaryan. Il primo potrebbe cercare una soluzione che gli permetta di giocare con maggiore continuità mentre l’armeno, trentatreenne, ha il contratto in scadenza la prossima estate e potrebbe decidere di chiudere la sua importante carriera lontano dal Colosseo. Al di là delle partenze, ai piani alti del centro sportivo Fulvio Bernardini, si inizia a ragionare su eventuali scenari futuri.

Molto dipenderà dal piazzamento della squadra e, dunque, dalle possibilità economiche. I presupposti per assistere ad una mini rivoluzione ci sono però tutti. Alle non poche partenze, infatti, potrebbe far seguito un discreto corpo di nuovi arrivi. Almeno due i nomi previsti per il rinforzo della zona terminale. Tra i vari, si segnalano i nomi di Correa e Azmoun, di cui raccontatovi anche in passato e che, attualmente, sono quelli che maggiormente convincono.

Il primo andrà in scadenza contrattuale con lo Zenit il prossimo anno e ha catalizzato l’attenzione di plurime realtà europee. Stesso discorso per l’argentino, per il quale si registra un’attenzione ancora più importante rispetto all’iraniano. A riportarlo, Gazzetta.it.