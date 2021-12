Atalanta-Roma, le formazioni UFFICIALI | Le scelte di Gasperini e Mourinho

Atalanta-Roma, sciolti i dubbi da entrambe le parti. Di seguito le scelte ufficiali di Gasperini e Mourinho.

La notizia emerse in queste ore ha preoccupato non poco il Paese tutto. Dopo essere divenuta uno dei tristi emblemi della fase pandemica, Bergamo è stata infatti stamane colpita da un’importante scossa di terremoto, di cui raccontatovi.

L’evento ha immediatamente spazzato via le voci che hanno contraddistinto l’ultima settimana, soprattutto in casa Roma, deviandole totalmente sull’effettiva possibilità di giocare la gara. L’importanza della scossa, percepita anche a Milano, ha infatti catalizzato tra le fila dei tifosi plurimi dubbi circa la presenza delle effettive condizioni affinché l’evento potesse tranquillamente andare in scena.

A meno di un’ora di distanza dalla registrazione del terremoto, in realtà, è stata subito evidenziata l’assenza di criticità presso l’impianto sportivo del Gewiss Stadium. Un aspetto di fondamentale importanza per permettere lo svolgimento del match ma, soprattutto, la sua attualizzazione in totale sicurezza.

Ecco, dunque, che l’attenzione può nuovamente orientarsi sulle questioni di campo che, come suddetto, tanto interesse avevano avuto nei recenti giorni, soprattutto all’ombra del Colosseo. Per Mourinho risultava fondamentale recuperare un corpus importante di elementi che sembravano poter essere a rischio per partire con la squadra.

Al netto delle assenze degli infortunati di lunga data, si sono registrati importanti recuperi per lo Special One. Di seguito, dunque, le scelte da lui ponderate e quelle del collega Gasperini.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il terzo acquisto può arrivare solo così

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: sciolti gli ultimi dubbi

Dopo aver recuperato Smalling e aver visto rientrare anche le preoccupazioni che avevano interessato Roger Ibanez, queste sono le scelte fatte dallo Special One per opporsi ad una delle rose più in forma e importanti della Serie A.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham