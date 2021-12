Calciomercato Roma, offerta e doppia opzione | Decisione in arrivo

Nuovo scenario di calciomercato in casa Roma. Dopo il secco “no” dei Friedkin alla cessione ora l’addio è scontato. Ecco la doppia opzione.

Nuovo retroscena di mercato da registrare in casa giallorossa. In estate i Friedkin si sono opposti alla cessione, con un secco “no” all’addio prematuro. Ora lo scenario è completamente ribaltato, con la sessione invernale alle porte il calciatore è pronto a nuove esperienze. Spunta la doppia opzione per il suo futuro.

La Roma ha trovato una vittoria preziosa a Bergamo, il 4-1 imposto all’Atalanta ha entusiasmato i tifosi giallorossi. Parallelamente a quello che succede in campo le attenzioni dei tifosi e dei cronisti si proiettano a gennaio. In vista dell’apertura della finestra di mercato invernale c’è un nuovo retroscena da registrare in casa Friedkin. Bisogna fare un salto indietro di qualche mese, quando arrivò il secco “no” alla cessione da parte della proprietà statunitense. Ora l’addio è scontato, il calciatore ha già lasciato Trigoria prima della gara contro l’Atalanta.

Calciomercato Roma, offerta e doppia opzione a gennaio

A riportare il nuovo aggiornamento di mercato è stato Daniele Trecca su Twitter. Il giornalista, interpellato dalla collega Eleonora Trotta di Calciomercato.it, ha svelato il nuovo scenario sulla cessione imminente di Bryan Reynolds. In estate ci fu il no alla cessione del terzino statunitense, che venne richiesto dal Bruges.

Il club belga, che aveva già acquistato l’attaccante Providence dalle giovanili, aveva richiesto anche il giovane laterale. Arrivò il secco no dei Friedkin, che si opposero alla cessione estiva. Ora l’addio sembra davvero ad un passo, suffragato dalla partenza del calciatore per raggiungere il ritiro della Nazionale USA prima della chiusura del girone d’andata in Serie A. In vista di gennaio è prevista una doppia opzione per il suo futuro. Il procuratore del giovane ha ricevuto sondaggi per cessioni in prestito di 6 o 18 mesi. I prossimi giorni saranno importantissimi per definire il futuro del terzino statunitense. Nessuna opposizione stavolta dalla dirigenza giallorossa, l’addio è scontato ed imminente.