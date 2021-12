Si è chiusa da poco la diciottesima giornata di Serie A. Non si placano le polemiche sul Var, anche Gasperini è tornato a parlare ai microfoni Sky.

La Serie A è ad un passo dal giro di boa, a San Siro si è chiuso il posticipo con la vittoria del Napoli di misura contro il Milan. La Roma è tornata da Bergamo con una vittoria schiacciante che ha risollevato gli entusiasmi. In entrambe le occasioni il Var è finito sotto attacco e Gasperini ha rincarato la dose ai microfoni Sky.

Diciottesimo turno di Serie A che si è chiuso con la vittoria del Napoli, corsaro in casa del Milan. Nella vittoria dei partenopei da registrare un episodio simile a quanto visto in Atalanta-Roma di ieri pomeriggio. Ai rossoneri è stato annullato il gol del paregggio di Kessie, dopo On Field Review richiamata dal Var. Episodio molto simile a quello visto ieri al Gewiss Stadium, col pareggio di Zapata annullato dopo revisione Var. Gasperini non le manda a dire ai microfoni Sky, tornando ad alimentare le polemiche contro Irrati: “Secondo me l’episodio di ieri è diverso da quello del Milan. Irrati ‘sapeva’ che aveva segnato Palomino. Aveva dato il gol. Se fosse stato un fuorigioco attivo o passivo sarebbe andato a vederlo.”

Atalanta-Roma, per Gasperini non è finita | Sfogo in diretta Sky

Il tecnico dei bergamaschi è intervenuto al Club di Fabio Caressa ed è stato subito incalzato sull’episodio di ieri pomeriggio. Il tecnico non risparmia la classe arbitrale italiana: “Ci può stare un errore, ma con il VAR e le telecamere diventa più difficile da accettare, altrimenti si penserebbero altre cose, invece così c’è la possibilità di chiarire.”

Il tecnico non ha digerito le scelte di Irrati e continua ad attaccarlo: “Se fosse andato a rivederlo poi l’interpretazione dell’arbitro l’avremmo accettata.” Parole pesantissime che stuzzicano i tifosi, il tecnico dell’Atalanta a più di ventiquattr’ore dalla sconfitta sembra davvero non mandarla giù.