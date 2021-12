Roma-Sampdoria, infortunio al ginocchio | D’Aversa trema

Cattive notizie per Roberto D’Aversa dopo un nuovo infortunio al ginocchio. La Sampdoria, prossima avversaria della Roma, ha pareggiato contro il Venezia.

Trema Roberto D’Aversa, dopo il pareggio per 1-1 tra Samp e Venezia. Il tecnico dei liguri deve fare i conti con un nuovo infortunio al ginocchio, brutta notizia per i tifosi blucerchiati. I liguri saranno prossimi avversari della Roma, allo stadio Olimpico il 22 dicembre. Gli ultimi aggiornamenti in casa Sampdoria.

In questi minuti si è chiusa la diciottesima giornata di Serie A, con la vittoria del Napoli in casa del Milan. Turno di campionato entusiasmante per i tifosi della Roma, i giallorossi sono tornati da Bergamo col bottino pieno ed un risultato portentoso. Il 4-1 imposto agli uomini di Gasperini ha conciso col ritorno alla vittoria contro una big. Decisamente peggio se la passa il prossimo avversario del tecnico portoghese, l’allenatore della Sampdoria. I blucerchiati non sono riusciti ad andare oltre l‘1-1 in casa contro il Venezia, e D’Aversa deve fare i conti con un nuovo infortunio allarmante. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Samp.

Roma-Sampdoria, infortunio al ginocchio | Trema D’Aversa

Il tecnico dei liguri non nasconde timori nel post gara. Si è fermato durante la partita uno dei giocatori più in forma dell’attacco blucerchiato, anche oggi decisivo dopo appena un minuto. Parliamo di Manolo Gabbiadini, l’attaccante oggi ha trovato la quinta rete stagionale ad inizio partita.

All’ora di gioco però l’attaccante ha alzato bandiera bianca, nuovo fastidio al ginocchio per lui. Al suo posto il tecnico ha inserito l’ex Roma Valerio Verre e nel fine partita non nasconde il timore per le condizioni della punta. Ecco quanto riferito da D’Aversa nell’immediato post partita: “È un giocatore molto importante che abbina qualità a intelligenza tattica. Valuteremo domani l’entità dell’infortunio.” Col match dell’Olimpico in vista, i tifosi giallorossi garantiranno l’ennesimo pienone, la sua presenza rimane fortemente in dubbio. Gli esami strumentali ai quali si sottoporrà saranno fondamentali per capire l’entità dell’infortunio.