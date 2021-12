Calciomercato Roma, assalto del Milan | Presente già a San Siro

Il calciomercato di gennaio è ormai davvero alle porte e Tiago Pinto sta preparando le prossime mosse in entrata.

L’esigenza di intervenire sul mercato è ormai una cosa nota da tempo a Trigoria dove si sta lavorando giorno dopo giorno per migliorare la Roma, da dentro e fuori dal campo. Per la rosa ci stanno pensando l’allenatore portoghese e il general manager, mentre per tutte le altre questioni i Friedkin hanno portato e porteranno sempre più volti nuovi in dirigenza.

La squadra giallorossa chiuderà mercoledì pomeriggio alle ore 18:30 questo 2021 in casa ospitando la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Gennaio inizierà poi con le delicate sfide contro Milan e Juventus. Poi ci sarà il Cagliari in casa, il Lecce in Coppa Italia – sempre all’Olimpico – e poi l’Empoli in Toscana. A proposito di rossoneri, continua una sfida di mercato che potrebbe essere arrivata ai titoli di coda.

Calciomercato Roma, giocatore già a San Siro

Il profilo (non nuovo) che piace alla dirigenza capitolina è quello di Becir Omeragic, difensore centrale svizzero classe 2002. Di proprietà dello Zurigo, su di lui ci sono molti club. Come vi avevamo anticipato qualche mese fa, il giocatore piace molto alla Roma, che però deve far fronte anche alla concorrenza. Infatti proprio ieri sera, nella sfida che il Milan di Pioli ha affrontato contro il Napoli di Spalletti, in tribuna a San Siro era presente il giovane difensore, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Il contratto dello svizzero è nel giugno 2023 e i rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza provando il colpo già a gennaio. Insieme a Omeragic c’erano anche i suoi agenti. Si è fatto immortalare al primo anello rosso di San Siro accanto ai suoi agenti e a Cristian Zaccardo, il quale è ancue un procuratore. Il Milan dovrà provare a comprare un nuovo difensore centrale, dopo l’infortunio di Simon Kjaer, che ha concluso anzitempo la stagione.