Calciomercato Roma, Inzaghi guastafeste | Doppio colpo a gennaio

La Serie A si prepara a chiudere il girone d’andata. Parallelamente al campo tante attenzioni si rivolgono al mercato di gennaio. Inzaghi tenta il doppio colpo.

Il calcio italiano si prepara al giro di boa, ultima gara del girone d’andata in Serie A. Ma le attenzioni di tifosi ed addetti a lavoro si intensificano in vista dell’apertura del calciomercato di gennaio. C’è da registrare un nuovo scenario, con Simone Inzaghi intenzionato a guastare i piani giallorossi, ecco le ultime notizie in vista della finestra di riparazione.

La Serie A è pronta a chiudere il girone d’andata. La diciannovesima giornata del campionato ha conciso con una nuova emergenza Covid-19, la Salernitana non ha potuto raggiungere Udine dopo lo stop imposto dall’Asl. La giornata dunque si aprirà con Genoa-Atalanta e Juve-Cagliari delle 20:45. Roma spettatrice interessata dei match, dopo la roboante vittoria di Bergamo che ha risollevato gli entusiasmi. Ultima giornata che ha consegnato matematicamente il titolo di campione d’inverno all’Inter, nerazzurri a +4 sulle inseguitrici. Simone Inzaghi prova lo sprint anche in vista del calciomercato di gennaio, mettendo i bastoni tra le ruote dei piani della Roma.

Calciomercato Roma, il doppio colpo di Inzaghi rovina i piani

Il tecnico ex Lazio sta cercando di anticipare la concorrenza di mezza Serie A. Come riportato in esclusiva dai colleghi di Calciomercato.it l’Inter tenterà il doppio affondo decisivo a gennaio. Questo scenario potrebbe guastare i piani giallorossi, con Tiago Pinto costretto a rivalutare completamente le future piste da seguire sul mercato.

Il tecnico dell’Inter è intenzionato a chiedere un notevole sforzo alla dirigenza nella finestra di riparazione. Inzaghi spera di trovare un vice Dzeko il prima possibile e la scelta è ricaduta in casa Sassuolo. Il prescelto dalla dirigenza neroazzurra sembra essere l’ex Roma, Gianluca Scamacca. Ma non finisce qui, perchè sempre nel club emiliano il tecnico piacentino vuole trovare un nuovo rinforzo a centrocampo. Anche in questo caso la scelta ricade su un ex Roma, probabile obiettivo di mercato dei giallorossi come vi abbiamo raccontato. Anche Davide Frattesi è finito nelle mire del tecnico dell’Inter, con una valutazione complessiva di 50 milioni di euro a gennaio potrebbero spostarsi entrambi alla corte dell’ex tecnico laziale.