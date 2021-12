Calciomercato Roma, frenata improvvisa | Futuro in Premier

Riflettori accesi sul calciomercato di riparazione. La Roma ha chiuso l’anno solare con un pareggio ed ora le attenzioni si concentrano sulle trattative.

I giallorossi hanno chiuso il girone d’andata con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. L’ 1-1 arrivato ieri contro la Sampdoria ha mostrato diversi passi indietro rispetto alla convincente vittoria di Bergamo. Giallorossi che arrivano al giro di boa in Serie A ancora distanti sei punti dalla zona Champions League. Tante attenzioni si concentrano sul mercato di riparazione, c’è da registrare una brusca frenata.

La Roma ha salutato il 2021 con un risultato che non ha soddisfatto i propri tifosi. Allo stadio Olimpico, nell’ultima gara del girone d’andata, è arrivato uno striminzito 1-1 contro la Sampdoria. Giallorossi che faticano a trovare continuità, l’entusiasmo scaturito dalla bella vittoria di Bergamo non ha trovato eco nella sfida di ieri pomeriggio. Prima della gara Tiago Pinto aveva parlato ai microfoni Dazn, riservando un nuovo annuncio sul prossimo mercato in casa giallorossa. In queste ore c’è da registrare una nuova frenata ad una trattativa che sembrava ai dettagli, ora il futuro del giocatore è sempre più indirizzato verso la Premier League.

Calciomercato Roma, arriva la frenata improvvisa | Futuro in Premier

Nuovo scenario che coinvolge Borja Mayoral, l’attaccante spagnolo è sempre più vicino all’addio. Nonostante il segnale di ripresa che i tifosi avevano apprezzato nella sfida di Conference League, decisivo contro il CSKA, il suo futuro dovrebbe essere lontano da Trigoria. Fino a pochi giorni fa la destinazione sembrava certa, col giovane del Real Madrid pronto a rimanere in Serie A. Le ultime informazioni invece riportano un improvviso cambio di rotta.

Lo spagnolo sembrava ad un passo da indossare la maglia della Fiorentina. Ma secondo quanto riportato da La Nazione la pista viola si è decisamente raffreddata. Frenata che ha dato invece il via ad un nuovo interesse per l’attaccante, stavolta dall’Inghilterra. Secondo il quotidiano toscano in pole position ci sarebbe il Crystal Palace, il club inglese sarebbe pronto a soddisfare a pieno le richieste economiche del Real Madrid.