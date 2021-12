Calciomercato, doccia gelata Roma | Triplo addio e “tradimento” improvviso

Calciomercato Roma, spunta la condizione per il colpaccio monitorato da tempo da Tiago Pinto. Le ultime dalla Germania.

Anche contro la Sampdoria, sono emersi quei difetti strutturali che la Roma di Mou si porta dietro come una spada di Damocle dall’inizio della stagione. In mediana, l’assenza di fulcro catalizzatore di palloni e di gioco come Pellegrini si fa sentire, e non sempre la ricerca ossessiva della verticalizzazione può rappresentare la chiave di volta per scardinare le difese avversarie.

Una volta passati in vantaggio, i giallorossi non sono stati in grado di difendersi con le unghie e con i denti dall’arrembaggio dei blucerchiati, anche perché nella zona nevralgica del campo manca un frangiflutti in grado non soltanto di offrire soluzioni alternative in fase propulsiva, ma anche di recuperare palloni pressando alto. Tutte qualità che fungono da anticamera perfetta per la descrizioni della caratteristiche più importanti di Denis Zakaria, il cui nome non affatto campeggiava a caratteri cubitali nei dossier di Tiago Pinto. L’imperfetto è d’obbligo dal momento che, in seguito al noto ribaltone dell’entourage del giocatore, sono cambiate inevitabilmente orizzonti e possibili scenari, con la Roma che ha deciso di fare un passo indietro, volgendo la propria attenzione verso altri obiettivi.

Calciomercato Roma, il Dortmund fa sul serio per Zakaria: colpaccio ad una condizione

Zakaria fa gola a tanti top club in giro per l’Europa: tra questi impossibile menzionare l‘Inter, la Juventus, il Manchester United, il Barcellona, il City e il Borussia Dortmund. Proprio i gialloneri, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Germania, e riferito più nello specifico da “Ruhr 24.de“, potrebbero entrare nell’ordine di idee di stuzzicare l’elvetico con un’offerta allettante solo nel caso in cui riuscissero a scrollarsi di dosso gli onerosi ingaggi di Burki, Witsel e Reinier.

Ricordiamo che Zakaria è legato al Borussia Mönchengladbach da un contratto in scadenza nel 2022, e al momento ogni velleità di rinnovo con il club tedesco è naufragata.