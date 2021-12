Affluenza Olimpico, effetto Mourinho | Roma sul podio

L’effetto Mourinho non svanisce per i tifosi della Roma. I dati fatti registrare allo stadio Olimpico parlano chiaro, i giallorossi sono nella top 3 della Serie A.

La Roma ha chiuso il girone d’andata con uno striminzito pareggio contro la Sampdoria. L’ultima gara dell’anno ha mostrato nuovamente passi indietro per la compagine giallorosso, che era reduce dalla roboante vittoria sull’Atalanta. Ma c’è un dato incontrovertibile da registrare, l’entusiasmo dei tifosi non sembra scemare ed i numeri lo sottolineano con evidenza.

I giallorossi hanno chiuso il girone d’andata in Serie A con 32 punti. Quarto posto a meno sei, occupato attualmente dall’Atalanta, e la speranza che il girone di ritorno posso regalare altre gioie come quella della vittoria di Bergamo. Vittoria splendida per i tifosi giallorossi, da tempo la Roma non si imponeva con così tanta decisione in un big match. Vittoria che purtroppo non ha trovato continuità tra le mura amiche, i giallorossi non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 contro la Sampdoria. Ma nell’ultima gara dell’anno solare giocata nello stadio di casa è arrivato l’ennesimo pienone del pubblico romanista, completamente innamorato di Mourinho.

Affluenza Olimpico, effetto Mou | Roma sul podio

La classifica che vede i giallorossi sul podio riguarda l’affluenza dei tifosi allo stadio ed è stata stilata da Calcio e Finanza. Con l’ultimo sold-out dell’anno la Roma ha scavalcato l’Inter, occupando ora il secondo gradino del podio.

Lo studio di Calcio e Finanza noti i numeri relativi all’affluenza del pubblico negli stadi di Serie A. La Roma in questa speciale classifica occupa il secondo posto (media 40869). Meglio dei giallorossi soltanto il Milan (42.033), Completa il podio l’Inter. Fanalino di coda il Sassuolo, tra le big la peggiore è la Juventus, male anche la Lazio (23.555).