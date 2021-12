Calciomercato Roma, c’è l’annuncio ufficiale | Addio a gennaio

Arriva l’annuncio che può scatenare il calciomercato invernale. Le parole del direttore sportivo non lasciano dubbi ai tifosi, sarà addio a gennaio.

Il calcio europeo attende con ansia la fatidica data del 3 gennaio. Il nuovo anno porterà l’apertura della sessione di calciomercato invernale, i tifosi della Roma attendono rinforzi. Ora c’è l’annuncio ufficiale del direttore sportivo, a gennaio sarà addio scontato. Anche la Roma potrebbe essere coinvolta nella situazione, con un vero e proprio effetto domino sul mercato europeo. Scopri gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Nuovo scenario che si delinea nel prossimo calciomercato europeo. E’ arrivato l’annuncio ufficiale, da parte del direttore sportivo, che non ha lasciato alcun dubbio sull’imminente addio a gennaio. Ora può scattare un effetto domino che coinvolgerebbe anche la Roma, giallorossi a caccia di rinforzi in diversi settori del campo. Josè Mourinho è stato chiaro fin dalle prime partite, la rosa a disposizione necessita di un salto di qualità. Tiago Pinto è al lavoro da diversi mesi per accontentare le richieste del tecnico, ora lo scenario pare sempre più chiaro.

Leggi anche: Roma, Mourinho senza limiti: il messaggio che manda in visibilio i tifosi

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale | Addio a gennaio

Non filtra ottimismo in casa Ajax dopo le parole del direttore sportivo. Edwin Van der Sar, vecchia conoscenza del calcio italiano, non ha più alcuna speranza di convincere il terzino al rinnovo contrattuale. Ecco le parole rilasciate sul futuro di Noussair Mazraoui: “Vogliamo davvero che resti quì, ma sapete già dove sta andando“.

L’annuncio è stato subito rilanciato, tra gli altri, anche dal sito spagnolo Sport.es . In terra iberica sono sicuri che le parole di Van der Sar diano un ulteriore spinta al passaggio del terzino 24enne al Barcellona a gennaio. Il procuratore dell’esterno marocchino è Mino Raiola, che avrebbe già proposto il profilo al club Blaugrana, incontrando il favore del tecnico Xavi Hernandez. Il nuovo allenatore dei catalani invece lascerebbe volentieri partire il terzino Sergino Dest, giovane statunitense classe 2000, Pinto potrebbe tentare di regalare il vice Karsdorp a Mou con questo effetto domino.