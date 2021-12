Calciomercato Roma, blitz e colpo immediato | Finisce in Ligue 1

La Roma chiude il 2021 guardando con interesse alla sessione invernale di calciomercato, che si aprirà il prossimo 3 gennaio.

Dopo tre vittorie consecutive tra Campionato e Conference League, la striscia positiva della Roma si è interrotta con il pareggio di mercoledì contro la Sampdoria. Un risultato che ha deluso José Mourinho, consapevole che tre punti avrebbero ulteriormente avvicinato la sua Roma a quel quarto posto che l’allenatore ha puntato come obiettivo stagionale. I piani giallorossi, comunque, non cambiano: si cercherà di lottare fino all’ultimo per un posto in Champions.

Anche perché il 3 gennaio aprirà ufficialmente i battenti la sessione invernale di calciomercato. Un appuntamento che la Roma attende da tempo con la consapevolezza di dover sfruttare l’occasione per accontentare il più possibile Mourinho. Il tecnico chiede sin dall’estate un rinforzo in mediana e, in generale, la costruzione di una rosa più equilibrata. Troppa, secondo il tecnico, la differenza tra il nucleo di possibili titolari e le alternative a sua disposizione.

Calciomercato Roma, sfuma il colpo| Blitz dalla Ligue 1

Due le principali direttive fornite da Mourinho alla squadra mercato: un rinforzo di spessore a centrocampo e un laterale destro di difesa per sostituire, all’occorrenza, Karsdorp. Tanti i profili che il General Manager Tiago Pinto monitora per venire incontro alle richieste del tecnico. E se diverse piste rimangono aperte e assolutamente concrete, su altri fronti si registrano invece novità non incoraggianti per la Roma e per Pinto. In particolare per quel che riguarda un obiettivo accostato nelle scorse settimane ai giallorossi.

Vi avevamo infatti raccontato della volontà della Roma di sfidare Juve e Milan per arrivare a Vanderson, terzino brasiliano del Gremio. Nonostante le richieste elevate del club carioca, Pinto aveva cercato di aprire un canale per portare subito nella Capitale l’esterno. Un nome che piaceva molto al General Manager, che lo aveva eletto a primo obiettivo per la corsia. Ora, però, le probabilità di un suo sbarco a Roma sembrano ridursi al minimo. Secondo Il Tempo la formula proposta dalla Roma – un prestito con diritto di riscatto – non ha convinto la dirigenza del Gremio. Vanderson è quindi desinato a un futuro in Ligue 1: il blitz del Monaco ha bruciato la concorrenza, grazie a un’offerta da 12 milioni più 3 di bonus.