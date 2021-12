Nuova assenza ufficiale in casa Roma. Mourinho perde i pezzi a gennaio, sperando di trovare rinforzi dal calciomercato invernale.

La Roma ha chiuso il girone d’andata in Serie A con un pareggio all’Olimpico. Il risultato non esaltante arrivato contro la Sampdoria spinge a guardare alla finestra di mercato di gennaio con trepidazione. Mentre il tecnico aspetta rinforzi, con una certa urgenza, c’è da registrare una nuova assenza ufficiale in vista dell’anno nuovo.

Tante attenzioni in casa giallorossa si concentrano sul prossimo calciomercato invernale. Ma Josè Mourinho deve fare i conti anche con le assenze, sperano di trovare sul mercato gli innesti auspicati. Ora è ufficiale una nuova assenza a centrocampo in quel di Trigoria, il tecnico non lo avrà a disposizione per un mese. Tutto il calcio europeo sarà coinvolto da questa situazione, con l’inizio della Coppa d’Africa alle porte. La rassegna continentale è in programma dal prossimo 9 gennaio fino al 6 febbraio, si giocherà in Camerun.

Roma, altra assenza ufficiale | Un mese fuori

La notizia era nell’aria e da qualche giorno è arrivata anche l’ufficialità dell’assenza. Ebrima Darboe non sarà a Trigoria nel prossimo mese. Il centrocampista giallorosso è stato infatti convocato dal ct del Gambia Tom Saintfie per la prossima Coppa d’Africa. La rassegna continentale era stata anche a rischio cancellazione, ora sembra tutto pronto per il via. Resta da definire ancora il futuro di Felix Afena-Gyan, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi.

In attesa di capire il destino del giovane attaccante il tecnico dovrà fare di sicuro i conti con una doppia assenza a centrocampo. Oltre a Darboe anche Amadou Diawara è stato convocato dalla Guinea. L’ex Napoli ha visto il campo col contagocce questa stagione e rimane uno dei candidati all’addio a gennaio, al netto di un’evidente assenza di richieste per ora. Mentre Darboe ha visto un po’ di più il campo, ma solo una presenza in campionato per lui. Dopo esser stato inserito nella lista dei 40 pre-convocati il mediano è stato scelto anche in quella definitiva, comunicata dalla federazione alcuni giorni fa. Ancora più urgente diventa l’operato di Tiago Pinto, a centrocampo la Roma al momento è decisamente sguarnita.