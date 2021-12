Calciomercato Roma, colpo in Premier | “Impressionò Mourinho”

Calciomercato Roma, si allunga la wish list di Mourinho per i prossimi rinforzi. Questi gli ultimi aggiornamenti dall’Inghilterra.

Che lo Special One si attenda da Pinto un approdo a centrocampo è ormai noto a tutti e da tempo. Lapalissiana testimonianza sono state, in questi mesi, le dichiarazioni del tecnico portoghese e la sua gestione del reparto per i vari impegni fin qui affrontati.

Anche nelle fase più pregne della stagione, infatti, l’ex Tottenham raramente ha lasciato intendere di voler puntare su chi, invece, fino a non molto tempo fa aveva dimostrato di saper fare molto bene all’ombra del Colosseo. Basti pensare, ad esempio, a Villar che, al netto di alcune difficoltà, fu un’autentica rivelazione della scorsa stagione.

Lo spagnolo, così come Diawara, è stato utilizzato in modo a dir poco parsimonioso. Se a ciò si aggiunge il mancato approdo del mediano in estate, si comprende facilmente quali possano essere le prossime mosse di Pinto nei giorni a venire. Come raccontatovi, il gm portoghese non perderà di vista occasioni che possano interessare un’ottica più a lungo termine.

Sarà fondamentale, però, non ignorare o sottovalutare la campagna acquisti invernale, mai come quest’anno determinante per il bene del mister e della squadra tutta. Da questo punto di vista, dunque, non possono passare inosservate le ultime voci provenienti da oltremanica.

Calciomercato Roma, lotta con il Tottneham per il centrocampista dello United: le ultime

Ci riferiamo a quelle riportate dall’autorevole “The Sun“, secondo il quale José Mourinho avrebbe messo nel mirino un giovane elemento del Manchester United. Si tratta di Charlie Wellens, che catalizzò subito nello Special One una grande attenzione ai tempi di Old Trafford. A testimoniarlo sono anche le richieste avanzate durante lo scorso biennio da Mou alla dirigenza Spurs per arrivare al suo ingaggio.

Attualmente Wellens milita nell’Under 21 dei Red Devils ma, dopo aver timbrato il cartellino in Champions League, ha suscitato l’attenzione anche dell’Inter lo scorso anno. Il portale inglese annovera, quindi, anche la Roma tra le interessate al classe 2002, evidenziando altresì l’ancora vivido interesse che il numero 59 suscita al Tottenham.

Potrebbe nascere un interessante duello di mercato per un giocatore che Mourinho potrebbe sottrarre, in un’unica mossa, a due delle squadre allenate nel recente passato.