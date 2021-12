Calciomercato Roma, fumata nera | Erede Mkhitaryan in Serie A

Calciomercato Roma, nella sera di Natale si infittiscono le voci relative ad un’evoluzione che avrebbe del clamoroso. Questi gli ultimi aggiornamenti.

Dopo una parentesi pregna di impegni ravvicinati, molti giocatori hanno lasciato la Capitale per il tanto atteso “recharge” così da staccare la spina per qualche giorno. Lo stesso Mou, che passerà le vacanze a Londra, sa bene però dell’importanza di ricorrere ad un riposo intelligente che non dissipi le energie per gli impegni che il nuovo anno porterà.

Già, perché mentre molti bambini attenderanno i dolciumi dell’Epifania il prossimo 6 gennaio, Abraham e colleghi saranno invece attesi dal tutt’altro che semplice impegno contro il Milan. Quest’ultimo precederà la gara interna con la Juventus, poco dopo la quale ci sarà poi la sfida di Coppa Italia con il Lecce.

Si partirà, insomma, subito con il “botto” e ciò spiega il motivo per il quale le speranze dello Special One seguano una duplice direzione. La prima è squisitamente personale e interessa le sue capacità, fuori discussione, di poter lavorare su un gruppo che presenta nella discontinuità il suo limite più importante.

Parallelamente, l’anelito del portoghese continua ad essere quello di poter abbracciare nuovi giocatori quanto prima. L’attenzione del connazionale Pinto è, dunque, focalizzata sulle prossime mosse di mercato che, come noto a tutti, interesseranno principalmente la zona mediana di campo.

