Calciomercato Roma, blitz di Monchi | Tutto da rifare per Pinto

Fari accesi sul prossimo calciomercato di riparazione nel calcio europeo. In casa Roma c’è da registrare un nuovo scenario, ora Monchi prepara il blitz.

Il calcio europeo si prepara alla fatidica data del 3 gennaio. Con l’apertura del calciomercato invernale alle porte c’è da registrare un importante aggiornamento dalla Spagna. L’ex direttore sportivo della Roma, Ramon Monchi, ora è in pole position. Il calciatore ha dettato le regole per l’addio a gennaio ed il futuro sembra essere nella Liga spagnola.

La Roma ha chiuso l’anno solare con un deludente pareggio interno. I giallorossi sono arrivati al giro di boa in Serie A con 32 punti in classifica e al sesto posto nella graduatoria. L’obiettivo minimo, la qualificazione in Champions League, dista ancora sei lunghezze per la squadra di Josè Mourinho. La prima metà stagionale ha mostrato diverse lacune nella squadra giallorossa, il tecnico portoghese ha chiesto alla dirigenza uno sforzo sul prossimo mercato invernale. In tal senso c’è da registrare un importante aggiornamento dalla Spagna che coinvolge l’ex direttore sportivo della Roma.

Calciomercato Roma, blitz di Monchi | Futuro in Liga

Ramon Monchi prepara il blitz che mette ko la concorrenza a gennaio. Il futuro del calciatore a questo punto sembra essere ancora in Liga, è stato lui stesso a dettare le condizioni dell’addio. Ecco il nuovo scenario che vede l’ex giallorosso scavalcare tutti, come riportato dal sito spagnolo Elgoldigital.com .

Parliamo di Clèment Lenglet, difensore centrale francese classe ’95. Fino a qualche giorno fa lo stesso calciatore aveva assicurato di voler restare al Barcellona, ora lo scenario appare ribaltato. Secondo il portale spagnolo il difensore avrebbe dettato le condizioni dell’addio, che prevedono una permanenza nel campionato spagnolo. Il francese sarebbe pronto a cambiare casacca solamente per fare ritorno al Siviglia. Per lui in maglia biancorossa 73 presenze e 4 reti, un rendimento che ha convinto il club Blaugrana a strapparlo alla concorrenza alla fine del 2018. Ora alle porte sembra esserci il percorso inverso, la volontà del giocatore sembra chiara e decisiva.