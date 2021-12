Calciomercato Roma, arriva il primo riscatto | Situazione e incasso

La rivoluzione nella rosa e nel calciomercato giallorosso è iniziata la scorsa estate con le tante operazioni in uscita.

A gennaio arriveranno sicuramente rinforzi in casa Roma, con Tiago Pinto da tempo già a lavoro a caccia dell’occasione giusta dovuta anche dal budget messo a disposizione dai Friedkin.

Il dirigente portoghese dovrà regalare a Mourinho almeno un centrocampista e un terzino destro. La priorità sarebbe proprio il laterale, ma molto probabilmente il primo rinforzo sarà nel reparto centrale del campo. Ci sarà tempo anche per pensare alle ulteriori cessioni dopo quelle dell’estate scorsa. Dei tanti giocatori che la Roma ha in prestito, uno soprattutto viene considerato molto dal tecnico che lo allena, ovvero Jorge Sampaoli.

Calciomercato Roma, incasso Pau Lopez | Ecco quanto e quando

Proprio qualche settimana fa vi avevamo svelato un importante dettaglio della trattativa tra la squadra giallorossa e il Marsiglia per l’estremo difensore francese. Pau Lopez, infatti, si è trasferito all’OM l’estate scorsa con la formula del prestito oneroso, fissato a 720 mila euro più ulteriori 500 di bonus, con obbligo di riscatto fissato al verificarsi di determinate situazioni sportive per 12 milioni di euro.

La condizione per l’obbligo era quella delle venti presente con il club transalpino, presenze che in teoria sono state effettuate tutte propio in occasione dell’ultima sfida contro il Reims dello scorso 22 dicembre. La conta effettiva, però, parla di 19 e non 20, perché la partita del 21 novembre scorso, quella contro il Lione, era stata iniziata ma non conclusa, perché sospesa per lancio di oggetti in campo. Da capire se quella partita verrà conteggiata, ma comunque con un’altra mezza stagione ancora da disputare il riscatto è ormai concluso.