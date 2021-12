Un brutto infortunio occorso in Premier League potrebbe complicare i piani della Roma. Il calciomercato si avvicina, il rischio è la concorrenza in extremis.

La data del 3 gennaio è sempre più vicina per il calcio europeo. La Roma è sul punto di chiudere per regalare in anticipo a Mourinho il primo rinforzo dal mercato invernale. Dettagli da limare per consegnare al tecnico portoghese il duttile calciatore dell’Arsenal, Ainsley Maitland-Niles. Mentre sembra tutto fatto c’è un infortunio spaventoso che potrebbe portare nuova concorrenza in extremis.

In casa giallorossa si attende con ansia l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Le richieste di Mourinho non si sono fatte attendere in questa stagione e le scelte tecnico tattiche del portoghese sono state chiare anche sul fronte delle uscite. Ben conscio di quanto sia importante la tempestività in sede di trattativa, Tiago Pinto ha deciso di bruciare la concorrenza per accontentare Mou. I giallorossi stanno per chiudere con l’Arsenal il primo rinforzo del mercato invernale, il polivalente centrocampista Maitland-Niles. La Roma conta di chiudere già in giornata l’affare, sulla base dell’accordo che vi avevamo anticipato nelle scorse ore.

Calciomercato Roma, infortunio spaventoso e tentativo in extremis

Ma il calciomercato moderno può nascondere insidie e ribaltoni anche all’ultima curva, basti pensare a quanto accaduto in estate proprio con l’Arsenal. Diverse fonti giornalistiche davano per fatto il passaggio di Xhaka alla corte di Mourinnho. Tutti si ricordano come andò a finire, fumata nera imposta dal tecnico dei Gunners e rinnovo contrattuale per lo svizzero. Stavolta Arteta non si opporrebbe mimimamente alla cessione che, lo ripetiamo, sembra essere ad un passo.

L’unico aspetto da considerare potrebbe essere una forte concorrenza in extremis. Il calciatore 23enne nei mesi scorsi era stato sondato da diversi club inglesi, tra i quali il Leicester City. Nelle Foxes c’è da registrare il drammatico infortunio occorso al terzino destro, Ricardo Pereira. Il laterale si è fratturato una gamba in un contrasto shock contro Tyler Morton del Liverpool. Almeno due mesi di stop dopo il brutto incidente per lui, chissà che il Leicester non voglia tentare uno sgambetto in extremis alla Roma per Maitland-Niles?