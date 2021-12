E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’apertura del calciomercato invernale. In casa Roma c’è da registrare l’ennesimo ribaltone, nuova pista in Serie A.

Riflettori accesi sull’imminente finestra di mercato invernale. Il calcio italiano si prepara a vivere un gennaio di fuoco, in prima linea sembra esserci la Roma. I giallorossi stanno cercando di chiudere in anticipo diversi colpi per accontentare le richieste di Mourinho. Mercato in entrata che procede a braccetto con quello in uscita, non mancano sorprese su entrambi i fronti.

Nuova idea per il calciomercato invernale che coinvolge direttamente la Roma. I giallorossi stanno tentando di alzare il livello complessivo della rosa a disposizione di Josè Mourinho. Il primo rinforzo sembra essere ad un passo, ancora una volta dalla Premier League. Mentre sembra sbloccarsi -con un certo anticipo- il mercato delle entrate, il fronte uscite vede nuovi scenari in quel di Trigoria. Sono tanti i giocatori messi alla porta dalle scelte del tecnico portoghese, tante gerarchie sono state ridisegnate dallo “Special One” in contro tendenza con quanto fece vedere Fonseca lo scorso anno.

Calciomercato Roma, ennesimo ribaltone | Nuova pista in Serie A

Nel lungo elenco degli indiziati destinati a partire non si può escludere Borja Mayoral. L’attaccante spagnolo, di proprietà del Real Madrid, lo scorso anno era un punto fermo dell’attacco giallorosso. Lo score parla chiaro, la scorsa stagione 45 presenze condite da 17 reti. Quest’anno solo 10 presenze ed un gol, seppur decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di Conference League.

Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport c’è una nuova pista di mercato per lo spagnolo. Nonostante Mourinho non lo abbia mai formalmente bocciato, il Real Madrid vuole vederlo giocare di più e sta spingendo da tempo per la cessione a gennaio. Finora si era parlato con insistenza della Fiorentina, ora si affaccia l’ipotesi Cagliari per lui. Il ds isolano, Capozucca, avrebbe fatto un sondaggio per il suo profilo, il club sardo potrebbe tentare l’affondo anche per lui nella prossima finestra di calciomercato.