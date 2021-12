Calciomercato Roma, l’accordo non basta | L’affare può saltare

Uno dei nomi più caldi del calciomercato della Roma ha trovato l’intesa con Tiago Pinto, ma il suo club avanza pretese

Tiago Pinto è già molto attivo sul mercato con la finestra invernale che si aprirà il 3 gennaio. Il g.m. giallorosso sta lavorando per portare a Mourinho i rinforzi che ha chiesto per migliorare la rosa. Dopo la sosta, il giorno dell’Epifania alle 18.30, c’è il Milan seguito, poi, dalla Juventus. Due grandi ostacoli per l’obiettivo finale che si chiama quarto posto, ovvero Champions League, che ad oggi non sembra molto lontano.

Il nome più caldo del calciomercato invernale della Roma, fino ad ora è quello di Ainsley Maitland-Niles. Il terzino destro potrebbe essere il primo regalo per Mourinho, che troverebbe finalmente un sostituto di Rick Karsdorp. Le alternative a disposizione non hanno mai convinto l’ex tecnico del Real Madrid, che ha costretto l’olandese agli straordinari. Per questo motivo Tiago Pinto si è mosso sul mercato individuando nel duttile esterno dell’Arsenal una valida pedina per la Roma. In questi giorni sono circolate anche quelle che dovrebbero essere le cifre dell’affare che porterebbe l’esterno destro nella Capitale.

Leggi anche: Calciomercato Roma, assalto a Felix in Serie A

Calciomercato Roma, l’Arsenal fa i capricci per Maitland-Niles

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Roma ha raggiunto l’accordo economico con Maitland-Niles a 2.5 milioni di euro netti. Tiago Pinto, quindi, potrebbe portare il primo rinforzo a Mourinho già dai primi giorni di mercato. Se solo tutto filasse liscio. L’Arsenal, infatti, si è messo un po’ di traverso nella trattativa per l’esterno destro di 24 anni. I Gunners chiedono 15 milioni di euro come cifra per il diritto di riscatto mentre la Roma vorrebbe offrirne solo 10. Il club inglese sta negoziando anche la cifra del prestito oneroso, che si aggira intorno ai 750 mila euro. Infine, il nodo più grande riguarda il numero di presenze che trasformerebbero il diritto di riscatto in obbligo. L’Arsenal chiede tra le 8 e le 10 apparizioni in campionato per far trasferire definitivamente Maitland-Niles alla Roma, che invece ne vorrebbe di più.