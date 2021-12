Calciomercato Roma, dietrofront repentino | L’annuncio che spiazza Pinto

Calciomercato Roma, cambiano le carte in tavola dopo le dichiarazioni rilasciate dal calciatore su cui aveva messo gli occhi Pinto.

La Roma si è presentata agli incunaboli della sessione di calciomercato con la consapevolezza di dover rinforzare la rosa soprattutto in due porzioni di campo: il centrocampo e la difesa. Non a caso, i profili maggiormente attenzionati da Pinto sono Maitland-Niles, impiegabile all’occorrenza anche sulla fascia, e Boubacar Kamara, il cui contratto con il Marsiglia scadrà nel 2022.

Idee chiare, dicevamo. Chiaramente tanti sono i nomi che gravitano in orbita giallorossa, e non potrebbe essere altrimenti, vista la volontà della proprietà di soddisfare, per quanto possibile, le richieste di José Mourinho, che ha chiesto forze fresche soprattutto nella zona nevralgica del campo. “Esperienza” è stato il leit motiv di molte conferenze stampa dello Special One: e non a caso il primo nome sulla lista era Denis Zakaria. Muscoli, quantità, dinamismo e costi relativamente ridotti. Tuttavia, nell’idea della Roma nulla vieta che i rinforzi in mezzo al campo – magari non a gennaio, a meno di clamorose uscite, più verosimilmente a giugno – possano essere più di uno.

E così, oltre al Kamara di turno, fari accesi anche su un profilo più tecnico, “alla Frattesi” – la cui candidatura non a caso è ritornata prepotentemente in auge – o alla Roca, che fino a poco tempo sembrava sul punto di meditare un addio al Bayern Monaco.

Calciomercato Roma, dietrofront Roca: il suo annuncio alla “Bild”

Dopo un inizio di stagione un pò soporifero, trascorso in naftalina più in panchina che sul rettangolo verde, Nagelsmann nelle ultime uscite stagionali ha sovente fatto ricorso all’ex Espanyol, che ha ripagato la fiducia del proprio allenatore con prestazioni in crescendo, che non sono di certo passate inosservate. Intervistato ai microfoni della “Bild“, Roca è apparso raggiante per l’ottimo periodo di forma in cui sta vivendo, mostrando di avere le idee chiare anche sul suo futuro:

“Sarebbe un grande errore se me ne andassi: sto vivendo il periodo di forma migliore da quando sono arrivato al Bayern, fisicamente e mentalmente. Dopo l’infortunio alla caviglia, è stato difficile per me trovare spazio, ma nonostante questo la valutazione della mia esperienza al Bayern rimane positiva.”