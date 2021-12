Calciomercato Roma, Mourinho lo scarica | Svelato il rifiuto del club

Calciomercato Roma, non c’è spazio in squadra: Mourinho lo scarica, svelato anche l’ultimo rifiuto del club.

Non tutti i sogni che cominciano con il piede giusto finiscono nel migliore dei modi. Ne sa qualcosa Alessio Riccardi, talento classe 2001 della Roma, la cui carriera è rappresentabile con una vera e propria parabola. Nonostante la giovane età, il centrocampista sta accusando la situazione che lo vede ai margini della squadra insieme agli altri ostracizzati Federico Fazio, ora in orbita Napoli, e Davide Santon.

Come riporta il Corriere dello Sport, Riccardi non è felice di come si è evoluta la sua permanenza a Roma. Allenatosi con i 2004, la società ha deciso di farlo giocare con la Primavera come fuori quota, ma la decisione non è bastata. Il talento classe 2001, infatti, ha giocato poche partite in questo primo spezzone di campionato. L’esordio stagionale c’è stato il 18 ottobre, poi, Alessio è tornato in campo il 7 novembre e un’ultima volta il 19 dicembre. In totale sono 2 i gol e 1 l’assist siglati, che però, non hanno aiutato Riccardi a trovare la serenità.

Calciomercato Roma, Riccardi verso la partenza

La carriera del talentino è stata ad un punto in cui il centrocampista ha potuto sognare in grande. L’esordio in Coppa Italia contro l’Entella con Di Francesco nel 2019 è sembrato il trampolino di lancio per la sua carriera. Senza saperlo, però, quel giorno si è trasformato nel picco da cui cominciare la parabola che lo ha portato fuori rosa con Mourinho. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la fortuna e la rovina del ragazzo è stato il contratto importante firmato presto: €500.000 netti a stagione fino al 2023. Riccardi ha provato anche a rientrare in rosa proponendo di spalmare l’ingaggio fino al ’25, ma non c’è stato nulla da fare. Ora alle porte c’è il mercato che potrebbe portare il centrocampista lontano da Trigoria.