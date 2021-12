Sempre meno ore separano la Roma dall’apertura della sessione invernale di calciomercato. In casa giallorossa si rischia di vivere una nuova sciagura, causa Arsenal.

Il 2022 porterà il calcio europeo alla fatidica finestra di calciomercato invernale. Gli scenari continuano a capovolgersi, coinvolgendo direttamente la Roma. I giallorossi stanno cercando di giocare d’anticipo in vista di un ritorno in campo di fuoco. Ancora una volta le scelte di mercato si intrecciano con quelle dell’Arsenal, una vera e propria sciagura per Josè Mourinho.

Il calciomercato invernale della Roma sembra partire col botto. Ci sono diverse costanti con la scorsa sessione estiva, ancora una volta il tandem lusitano Pinto-Mourinho sta battendo piste in Inghilterra. Il primo rinforzo sembrava imminente, ancora una volta i giallorossi intrecciano i propri destini di mercato con l’Arsenal. Il club londinese sembra intento a voler mettere i bastoni tra le ruote dei piani dello Special One in continuazione. Tutto cominciò dalla mancata cessione dello svizzero Xhaka, quello che sembrava essere stato selezionato come nuovo centrocampista da Mou. Dalla fumata nera in poi il club londinese sembra non dar tregua al mercato giallorosso, ora piombano su un nuovo obiettivo.

Leggi anche: Calciomercato Roma, il 2022 è alle porte: rinnovi imminenti e addii annunciati – VIDEO

Calciomercato Roma, sciagura Arsenal | Adesso vogliono anche lui

I Gunners rischiano di diventare una vera e propria sciagura sul mercato giallorosso. Mentre si attende ancora l’intesa per il primo rinforzo invernale della Roma, che potrebbe essere proprio Maitland-Niles dell’Arsenal, i londinesi complicano i piani di Mou. Secondo quanto riportato dal Sun, sarbbero già stati avviati i contatti in Francia.

I londinesi hanno messo gli occhi con decisione su Bruno Guimaraes. Il centrocampista del Lione è in cima alla lista di Mou per il rinforzo a centrocampo, come la nostra redazione vi aveva raccontato. Ora i Gunners piombano su di lui, il club francese lo lascerebbe partire per una cifra raggaurdevole, si parla di almeno 45 milioni di euro. Ancora una volta l’Arsenal complica i piani giallorossi, una vera sciagura di mercato per Mou.