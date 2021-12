Calciomercato Roma, c’è il veto di Mourinho | Pronto il rinnovo

Calciomercato Roma, plurimi gli impegni per squadra e dirigenza nelle prossime settimane. Questi tutti gli aggiornamenti.

Smaltiti i postumi del relax natalizio, i giocatori sono ora attesi da una delicata fase di stagione, pregna di impegni e di insidie. Servirà lavorare tutti insieme per superare quella discontinuità che ha contraddistinto questi mesi e inanellare un buon filotto di risultati.

Non sarà compito semplice, soprattutto se si considera lo spessore dei prossimi 180 minuti stagionali giallorossi. Nella giornata dell’Epifania, infatti, Abraham e colleghi voleranno a Milano per affrontare gli uomini di Pioli, dopo poco più di due mesi dallo scacco interno di fine ottobre.

Il calendario asimmetrico metterà sul cammino della Roma, poi, la Juventus. Gennaio non sarà però solo il mese degli incontri difficili e di catalisi di Coppa Italia (con il Lecce, fra 20 giorni). Le prime quattro settimane dell’anno, in ambito calcistico, sono sempre state caratterizzate anche dalla parentesi di mercato.

Quest’anno, più di tanti altri, essa assume una valenza tutt’altro che trascurabile, soprattutto se si considera l’importanza del mister in panchina e la sua gestione fin qui. A differenza del passato, infatti, la Roma non ha uno “Yes man“, disposto ad adeguarsi ma un vero e proprio sergente che Pinto cercherà in ogni modo ad accontentare.

Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Felix

Come ribadito più volte, sarà importante la creazione di un’osmosi, seguendo la falsariga estiva, tra entrate e uscite. Per tale motivo, ai piani alti di Trigoria, non si sta sottovalutando l’iter volto allo sfoltimento di una rosa pregna di elementi ma al contempo non profonda quanto necessario, secondo Mourinho.

Se vi abbiamo da poco resocontato della situazione legata alle sortite, non si può ignorare nemmeno quella legata ai rinnovi. Il fil rouge fin qui seguito da dirigenza e tecnico sembra volto a puntare anche sui numerosi baby giallorossi, così che il carisma e la leadership di Mou possano contribuire a plasmare loro.

In questa lista non può non essere annoverato Felix Afena Gyan. Stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport“, la rivelazione di questi primi mesi è prossimo al rinnovo. Mourinho ha impedito la sua partenza, nonostante le plurime richieste avanzate. É fermamente convinto delle sue capacità e del fatto che possa servire.