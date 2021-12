Calciomercato Roma, niente addio anticipato | Assalto a giugno

Riflettori puntati sul calciomercato di riparazione in casa Roma. L’annuncio che arriva dall’Inghilterra non lascia speranze per l’addio anticipato.

Il nuovo anno porterà con se l’apertura della sessione invernale di calciomercato. In attesa della giornata di mercoledì, che sancirà il via ufficiale alla sessione invernale, giungono nuovi scenari. Non ci sarà alcun addio anticipato nella finestra invernale, il futuro del calciatore si deciderà nella sessione estiva. Tiago Pinto monitora con attenzione, ma la concorrenza è davvero agguerrita.

Sempre meno giorni attendono la Roma dalla fatidica data del 3 gennaio. L’apertura ufficiale del calciomercato di riparazione è l’occasione d’oro per Tiago Pinto. Il general manager portoghese dovrà fare di tutto per accontentare le disparate richieste del connazionale Josè Mourinho. Il tecnico giallorosso non ha mai fatto mistero di pretendere un salto di qualità per la rosa giallorossa. Tante richieste in vista della finestra di riparazione, in alcuni ruoli la coperta è senza alcun dubbio troppo corta. Centrocampista ma non solo, la fascia destra ha solo un titolare di ruolo nella rosa.

Calciomercato Roma, niente addio anticipato e assalto a giugno

Al momento il solo terzino destro della rosa è l’olandese Rick Karsdorp. La sua riserva naturale avrebbe dovuto esser lo statunitense Bryan Reynolds, ma il laterale ha trovato pochissimo spazio in stagione. L’esperienza giallorossa per lui è ai titoli di coda, come vi abbiamo raccontato poche ore fa. Ancora in Premier League si è fatta un’ipotesi per la fascia destra giallorossa, ora lo scenario è completamente modificato.

Tra le tante opzioni sondate concretamente c’è stata quella che portava a guardare in casa Norwich City. Fari puntati sul giovane Max Aarons, a gennaio compirà 22 anni. Pinto aveva anche preparato un’offerta per lui, seccamente respinta dal club inglese. La Roma aveva tentato un approccio che prevedesse il prestito con diritto di riscatto, ma il Norwich vuole monetizzare il più possibile. Secondo quanto riportato dal sito norfolklive.co.uk i canarini avrebbero individuato il suo sostituto in vista della prossima finestra di mercato estiva. Il club giallo-verde avrebbe scelto in Dimitri Cavare del Barnsley il sostituto perfetto per Aarons. Ma anche in vista di giugno la trattativa appare piuttosto in salita, la concorrenza europea è altissima per Tiago Pinto.