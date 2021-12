Roma, Sabatini sul calciomercato: “E’ stato un errore cederlo”

Walter Sabatini torna a parlare della Roma. L’ex direttore sportivo giallorosso è rimasto fortemente legato all’esperienza vissuta nella capitale.

Torna a parlare Walter Sabatini, ex ds della Roma. Il dirigente sportivo è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport, riservando parecchi aneddoti e confidenze sul calcio italiano. Non potevano mancare diversi passaggi sulla Roma, Mourinho ed il calciomercato. Ecco le parole di Sabatini, che detta il futuro mercato in casa giallorossa, non manca qualche rimpianto.

Walter Sabatini torna a parlare della squadra giallorossa. L’ex direttore sportivo della Roma, mai banale, è stato intervistato quest’oggi da Tuttosport . Intervista a forti tinte giallorosse, come suo solito. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo a Josè Mourinho, l’ex ds non ha alcun dubbio riguardo la bontà della scelta della società giallorossa. Sabatini, che vestì anche la casacca della Roma nella stagione 1976/77, ha lasciato tanti buoni ricordi e forti emozioni in casa giallorossa. Dalla stagione 2011 al 2016 ha lavorato nella dirigenza giallorossa, portando diversi talenti in quel di Trigoria. Ecco le ultime parole rilasciate dall’ex direttore sportivo.

Roma, Walter Sabatini detta il calciomercato e parla di Mou

Il calciomercato invernale è alle porte, ma prima di tutto Sabatini parla della scelta Mourinho per la Roma: “Avrei preso anch’io Mourinho alla Roma, sapendo però che con lui il ds non sarebbe servito”. Sull’ex numero 9 della Roma, Edin Dzeko: “Ho lavorato con lui alla Roma, oltre che un campione è un ragazzo straordinario. Potrebbe rivelarsi il colpo scudetto, non capisco perchè la Juve non l’abbia preso…”

I migliori centrocampisti attualmente in Serie A secondo Sabatini: “i mie primi due centrocampisti in lista sarebbero Pobega del Torino e Frattesi del Sassuolo. ” Ecco il più grande rimpianto giallorosso secondo l’ex ds : “Ho sempre pensato a Scamacca come il centravanti della Roma del futuro e adesso lo potrebbe essere benissimo. Purtroppo, quando Scamacca era negli Allievi, feci di tutto per trattenerlo, proponendogli anche un contratto da prima squadra. Ma la famiglia viveva nella periferia di Roma e voleva fare questa esperienza in Olanda, al Psv.” Ancora sull’attaccante del Sassuolo, ex primavera della Roma: Se in Italia il miglior centravanti è Vlahovic, Scamacca è il secondo”.