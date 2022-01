Il nuovo anno in casa Roma porta un recupero fondamentale per Mourinho. I giallorossi torneranno in campo il 6 gennaio, in casa del Milan.

Una ripartenza di fuoco attende i colori giallorossi. La banda di Josè Mourinho tornerà in campo a San Siro, contro il Milan, nella giornata dell’Epifania. A poche ore dall’apertura del calciomercato, sancito il cambio di vice allenatore, il tecnico portoghese può esultare con determinazione. Ecco il nuovo recupero ufficiale da Trigoria.

Il nuovo anno per Josè Mourinho ed i tifosi giallorossi si è aperto con una grossa novità. Il numero due in panchina non è più Joao Sacramento, nelle scorse ore è arrivata anche l’ufficialità. Registrato il nuovo scossone nell’impianto tecnico, l’allenatore lusitano può sorridere per un recupero decisivo in quel di Trigoria. In vista del big match di San Siro, contro il Milan secondo in classifica, lo Special One avrà a disposizione un top player che mancava da oltre un mese nella lista dei convocati.

Milan-Roma, esulta Mourinho | Recupero ufficiale

Mourinho avrà a disposizione anche il numero 7 e capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista era fuori da oltre un mese, ora l’infortunio al quadricipite è solo un brutto ricordo. Il capitano della Roma aveva alzato bandiera bianca a fine novembre, nella gara contro il Torino.

Il numero 7 nella sfida infuocata di San Siro non mancherà. Pellegrini sta vivendo una stagione d’oro, l’arrivo di Mou sembra averlo completamente rigenerato, permettendogli di fare un decisivo salto di qualità. I numeri non mentono, 18 partite condite da 8 gol per lui, ad un passo il record personale di marcature fissato ad 11 centri stagionali. Un’ottima notizia per il tecnico portoghese, che sogna di regalare una nuova gioia in un big match ai tifosi romanisti. Pellegrini parteciperà alla spedizione, la fascia da capitano a San Siro tornerà sul braccio del numero 7 giallorosso.