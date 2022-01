Il calcio italiano è nuovamente piombato nell’incubo Covid. L’ultima positività registrata in casa Juve è una nuova tegola per Massimiliano Allegri.

Ancora l’incognita pandemia avvolge il calcio italiano. La Serie A ripartirà ufficialmente il 6 gennaio, dopo la sosta natalizia. Archiviate le vacanze per i calciatori è giunto il momento di raggiungere le sedi delle proprie squadre e passare sotto il controllo serrato dei tamponi. Decine e decine gli atleti stoppati dalla positività al Covid-19, anche in casa giallorosso un positivo del gruppo squadra. Se la Roma ha deciso di non comunicare l’identità del tesserato, non ha fatto lo stesso la Juventus, in casa bianconera c’è una nuova tegola per il tecnico Max Allegri.

Verso Roma-Juventus, tegola per Allegri: big positivo al Covid

Il tecnico toscano perde una colonna del reparto arretrato. Nel giro di tamponi odierno si è registrata la positività di Giorgio Chiellini. L’esperto difensore bianconero quest’oggi ha anche preso parte alla seduta d’allenamento, facendo scattare più di un campanello d’allarme. Il rischio ovvio è quello di scatenare un focolaio in squadra, sarebbe una tragica notizia per i bianconeri col ritorno in campo in vista.

Ecco il comunicato ufficiale: “Juventus Football Club comunica che, nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto per la ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Giorgio Chiellini. Il giocatore sta già osservando le norme previste ed è stato posto in isolamento, in ossequio al protocollo sanitario in vigore.” Sia Roma che Juventus sono attese da due match delicatisimi, contro il Milan i giallorossi e contro il Napoli i bianconeri. Mentre il 9 gennaio sarà faccia a faccia allo stadio Olimpico di Roma.