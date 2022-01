Roma-Juve, c’è l’annuncio della società | Comunicato UFFICIALE

Roma-Juventus, è arrivato in queste ore il comunicato ufficiale da parte della società giallorossa. Di seguito tutte le informazioni.

La gara contro i bianconeri seguirà la trasferta di San Siro, in programma il 6 gennaio, e catalizzerà di fatto un importante ciclo di impegni che inaugurerà anche la stagione in Coppa Italia da parte di Abraham e colleghi. Questi ultimi dovranno essere bravi a lavorare sui limiti fin qui presentati, in attesa di rinforzi da parte di Pinto.

Quest’ultimo è chiamato ad assecondare le esigenze di Mourinho, oculate e ben ponderate al termine di una gestione che lo ha portato fin qui a vivere maggiori difficoltà rispetto a quanto dai più pronosticato. Non mancano però di certo al portoghese carisma e leadership per poter permettere il superamento dei plurimi limiti fin qui emersi.

Tra i vari, va certamente evidenziato quello della discontinuità che ha visto la squadra cadere proprio nel momento in cui ci si attendeva la sua definitiva risalita. Infelice fil rouge, questo, che ha contraddistinto anche le passate stagioni e che non poca ingerenza potrebbe avere ai fini del piazzamento finale.

Archiviando solo momentaneamente i discorsi di campo, intendiamo però evidenziare un aspetto extra-calcistico ma squisitamente legato anche al mondo dello sport. L’aumento repentino ossia dei casi di coronavirus che ha causato non poche difficoltà a plurime società, soprattutto in cadetteria. Plurimi, infatti, i clusters diffusisi all’interno dei gruppi squadra.

La situazione, come raccontatovi, sta causando perplessità all’interno della stessa Trigoria ma c’è anche un altro elemento che non può essere ignorato.

LEGGI ANCHE: Roma, Sabatini sul calciomercato: “E’ stato un errore cederlo”