Calciomercato Roma, blitz disperato | Spalletti “avvisato”

Calciomercato Roma, si segnala un possibile assalto, anche se subordinato ad una cessione che al momento non si riesce a sbloccare.

Da pochi giorni scatterà inizialmente la sessione invernale di calciomercato, nella quale Pinto è chiamato a regalare almeno due rinforzi a José Mourinho. Il tecnico lusitano gradirebbe un centrocampista e un laterale, ma tuttavia le carte in tavola potrebbero rimescolarsi nel caso in cui si dovessero concretizzare cessioni a stretto giro di posta.

Tanti sono gli esuberi per il quale il general manager sarebbe disposto ad intavolare subito delle trattative, a patto di ricevere offerte congrue. In quest’ottica, occhio al futuro di Marash Kumbulla, il cui minutaggio sebbene sia aumentato a seguito del passaggio alla difesa a tre, non è comunque tale da garantirgli un posto fisso nello scacchiere tattico giallorosso. Si è vociferato di un inserimento dell’albanese in un ipotetico scambio con il Torino per Bremer, con Juric grande estimatore del difensore che ha contribuito a lanciare in Serie A, e la cessione del quale potrebbe servire per dare l’assalto ad un profilo sempre più vicino a firmare con il Napoli.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, derby per il suo acquisto | Cambia la formula

Calciomercato Roma, Pinto prova ad inserirsi per Tuanzebe: scatta il fattore Mou?

In quest’ottica, occhio a ciò che sta succedendo in casa Napoli, con i partenopei pronti a mettere le mani sul giovane Tuanzebe, per il quale la fumata bianca con il Manchester United sarebbe sempre più vicina. Secondo quanto riportato da Rob Dawson di ESPN, l’accordo sebbene sia in dirittura d’arrivo, non è stato ancora perfezionato, e sarebbero trapelati degli interessamenti da un altro club italiano, e da altre squadre tedesche e francesi.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, tentativo a vuoto: “Ha detto no a Mourinho”

Areanapoli.it rincara la dose, affermando che il profilo di Tuanzebe risulta spendibile ancora in ottica Roma, visto il legame tra Mourinho e il ragazzo, per il quale ci sarebbero già stati dei contatti: la cessione di Kumbulla, in questo senso, potrebbe rappresentare una svolta. Anche la Lazio avrebbe effettuato dei sondaggi, così come il Marsiglia e il Colonia. Insomma, gli “Azzurri” sono pronti a chiudere, ma la concorrenza è folta