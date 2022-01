La Roma è pronta a tornare in campo nel girone di ritorno. La prima gara in casa sarà contro la Juventus, cambia tutto per i tifosi.

Il calcio italiano è pronto a ripartire non senza incognite ed emergenze. La pandemia mette di nuovo i bastoni tra le ruote nel mondo del calcio, non solo italiano. Ora è ufficiale la decisione della società riguardo la sfida contro la Juventus, cambia tutto per i tifosi giallorossi. Ecco cosa succederà a chi ha acquistato un biglietto per il primo big match casalingo del nuovo anno.

Quest’oggi si è aperto ufficialmente il calciomercato invernale. Tantissime attenzioni focalizzate sul general manager della Roma, Tiago Pinto. Ma le attenzioni dei tifosi sono rivolte anche direttamente al campo, un gennaio di fuoco attende i giallorossi. Il giorno dell’Epifania la truppa di Josè Mourinho, alle ore 18:30, farà visita al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono secondi in classifica e la missione della Roma sarà ardua e proibitiva, modello trasferta sul campo dell’Atalanta. I tifosi sognano lo stesso epilogo, con i giallorossi che hanno passeggiato al Gewiss stadium. Dopo il big match di San Siro però ci sarà una gara delicatissima, in casa contro la Juventus di Max Allegri.

Roma-Juventus, UFFICIALE: cambia tutto, biglietti annullati

Il calcio italiano riparte con l’incognita legata alla pandemia da Covid-19. Non solo i contagi tra gli atleti a preoccupare il mondo del calcio, anche quello femminile come vi abbiamo appena riportato. Le modalità di accesso allo stadio sono cambiate, in seguito alle nuove misure di prevenzione della pandemia, ecco cosa succederà a chi ha acquistato un biglietto per Roma-Juve.

In un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha così informato i tifosi: “I biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus del 9 gennaio 2022 ore 18:30, saranno annullati e rimborsati”. Verrà quindi aperta una nuova fase di vendita libera per i circa 20mila tifosi non abbonati che avevano acquistato un biglietto: “Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l’acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo”. Non verranno annullati i biglietti acquistati da chi aveva un abbonamento risalente a due stagioni fa, in quel caso i tifosi verrano ricollocati di settore.