Calciomercato Roma, l’indiscrezione dalla Spagna che riferisce di un interessamento dei giallorossi per l’attaccante del top club.

Siamo solo all’inizio di quella che si prospetta una lunga sessione di calciomercato invernale – tra ristrettezze economiche e vicissitudini sanitarie – ma già si segnalano i primi fuochi d’artificio.

Roma molto attiva in questo frangente, con i giallorossi che, dopo aver praticamente chiuso per il prestito di Maitland-Niles con l’Arsenal, andranno ora alla ricerca di un innesto in mediana. Il profilo di Boubacar Kamara, in questo senso, risulta quello più spendibile, ma la concorrenza per il gioiellino del Marsiglia non manca, anzi. Da approfondire, poi, è la questione legata all’attacco – reparto per il quale, almeno nell’immediato, Mou non avrebbe chiesto nuovi innesti – ma con l’incognita Borja Mayoral da non trascurare. E probabilmente in quest’ottica si inseriscono le voci che rimbalzano dalla Spagna, legati ad un interessamento di Pinto per un attaccante del Barcellona che fino ad ora non è riuscito ad esprimere quelle qualità che giustificarono l’investimento dei blaugrana.

Calciomercato Roma, dalla Spagna rilanciano: colpo dal Barcellona?

Secondo quanto riferito dal portale iberico “El Nacional“, infatti, la Roma avrebbe messo gli occhi su Martin Braithwaite, attaccante danese classe ’91 in forza ai blaugrana. In questa stagione, l’ex Leganes è stato utilizzato con il contagocce, avendo totalizzato soltanto 226 minuti di gioco, tutti in Liga. Sebbene Xavi non lo abbia messo nella lista degli esuberi, il nuovo allenatore dei catalani non considera il proprio attaccante incedibile, tutt’altro, e a fronte di un’offerta congrua, sarebbe disposto a lasciarlo partire. Non è un caso, ad esempio, che i catalani abbiano dirottato le proprie attenzioni su Haaland e su Morata, piste che fino a questo momento, però, sono lungi dal concretizzarsi per causa di forze maggiori.

Interessamento Roma per Braithwaite, dicevamo: ma a che prezzo? Stando alla fonte sopracitata, il Barça si “accontenterebbe” di 14 milioni di euro, per non mettere a bilancio una significativa minusvalenza. L’ultima parola spetterebbe a Mou; nel caso in cui lo “Special One” non dovesse dare il nulla osta, i giallorossi potrebbero dirottare le proprie attenzioni su Mariano Diaz, epurato di lusso di Ancelotti, in cerca di un nuovo contesto nel quale rimettersi in gioco. Scenari che, al momento, appaiono molto poco concretizzabili, ma staremo a vedere: le vie del calciomercato sanno essere infinite…