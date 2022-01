Calciomercato Roma, colpo di scena improvviso: “Non si farà”

Calciomercato Roma, prosegue il lavoro di Pinto in entrata e in uscita. Intanto, arriva un annuncio interessante dall’Inghilterra.

Ore caldissime in casa giallorossa, con Pinto che ha di fatto messo in cascina l’acquisto di Maitland-Niles dall’Arsenal, trovando un accordo con i Gunners sulla base di un prestito secco fino a quest’estate. Ma il general manager dei capitolini lavora anche sul fronte uscite.

In questo senso, proprio l’approdo del jolly inglese offrirà l’occasione per concretizzare alcune trattative che erano rimaste in stand-by. Nelle ultime ore sembrerebbe essere giunta ad un punto di svolta l’affare legato all’approdo di Reynolds all’Anderlecht, così come la trattativa per il trasferimento di Calafiori al Cagliari. Come riferito dal “Corriere dello Sport”, poi, l’Inter, su espressa richiesta di Simone Inzaghi, non molla la presa per Gonzalo Villar, ma la Roma avrebbe già rispedito al mittente la proposta di scambio con Vecino. In tutto questo, non è escluso che qualcosa possa muoversi anche in attacco, con un Borja Mayoral che, utilizzato con il contagocce da Mou, starebbe entrando nell’ordine di idee di capire se ci siano spiragli per un addio immediato.

Calciomercato Roma, Mayoral in uscita: rivelazione dall’Inghilterra

Ricordiamo che il bomber spagnolo è ancora di proprietà del Real Madrid, con la Roma che, nella remota ipotesi in cui volesse riscattarlo, dovrebbe versare 20 milioni di euro nelle casse dei “Blancos”. Mou vorrebbe trattenerlo fino a fine stagione, ma ci sono alcuni club alla finestra. Tra questi impossibile non menzionare la Fiorentina, che sta già tastando il terreno per non farsi trovare impreparato dall’addio di Vlahovic, che da tempo ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023, nonostante i tentativi di riavvicinamento di cui lo stesso bomber serbo si è reso protagonista nelle scorse ore. Uno dei club accostati a Mayoral è il Crystal Palace che, però, stando a quanto riferito dal giornalista del “The Sun” Tom Barclay, dovrebbe dirottare le sue attenzioni altrove.

Ecco quanto rilasciato a GIVEMESPORT: “Mayoral non sta ottenendo il minutaggio che vuole alla Roma, quindi si sta parlando di un possibile abboccamento in Premier League. Non lo so, non lo…ma non penso che in quest’ottica possa rientrare il Crystal Palace.“