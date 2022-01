Roma-Juventus, Allegri perde un altro big | Assenza scontata

In vista del big match di domenica 9 gennaio, quando all’Olimpico la Roma riceverà la visita della Juve, arrivano cattive notizie per Max Allegri.

Mancano appena due giorni alla ripresa del Campionato. La sosta natalizia sta per essere archiviata e giovedì la Roma scenderà in campo a San Siro per affrontare il Milan nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A per una sfida che presto potrebbe tornare a disputarsi anche sul terreno del calciomercato. Un inizio di 2022 di fuoco, quello dei giallorossi, che dopo la trasferta di Milano saranno attesi da un’altro match di grande importanza: quello di domenica allo Stadio Olimpico contro la Juventus. Due partite fondamentali sul cammino della Roma.

José Mourinho è convinto di poter lottare fino alla fine per il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. In quest’ottica diventa indispensabile fare risultato nelle prossime due uscite, in cui la Roma affronterà squadre in corsa per il medesimo obiettivo. Riuscire a sfruttare le due sfide per accorciare la classifica rilancerebbe prepotentemente le ambizioni giallorosse.

Roma-Juve, tegola Allegri | Resta fermo ai box

In casa Roma quindi, in attesa che dal calciomercato possa arrivare qualche novità, si fa il punto della situazione tra infortunati e positivi al Covid. Negli ultimi giorni tre calciatori sono risultati positivi ai tamponi molecolari e sono di conseguenza costretti all’isolamento in attesa di negativizzarsi. Dall’infermeria arrivano però anche buone notizie, visto che Lorenzo Pellegrini, out per tutto il finale del 2021, sembra pronto a tornare in campo già alla ripresa del Campionato, giovedì a San Siro. Un recupero fondamentale sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. Il Capitano scalpita e non vede l’ora di tornare ad aiutare la squadra.

Ben altra aria si respira invece sul fronte della Juventus. I bianconeri saranno i rivali della Roma domenica 9 gennaio e sono alle prese con la positività al Covid di Giorgio Chiellini. Il recupero del centrale per la sfida dell’Olimpico è incerto, ma ancora possibile. Chi invece sicuramente non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri è Leonardo Bonucci. Il problema alla coscia sinistra accusato nei giorni scorsi terrà il numero 19 bianconero ai box per le prime due sfide del 2022, mentre il centrale tenterà di recuperare per la finale di Supercoppa fissata per il 12 gennaio. Ad annunciarlo è il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin. Niente Roma-Juve dunque per Bonucci: contro il Napoli, Allegri pare orientato a schierare la coppia centrale De Ligt-Rugani. Un duo che potrebbe essere confermato anche all’Olimpico qualora anche Chiellini fosse costretto a dare forfait.