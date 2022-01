Calciomercato Roma, c’è il secondo rinforzo | In arrivo il centrocampista

In arrivo il primo colpo della sessione invernale del calciomercato. La Roma non si ferma e adesso ha altri obiettivi.

Concluso (quasi) il primo acquisto, Tiago Pinto non si ferma e si mette all’opera per una seconda entrata, quella che José Mourinho richiede ormai da qualche mese.

Un progetto nato ad inizio di questa stagione, ancora molte cose sono da fare per far sì che la Roma torni ad alti livelli. Le gestioni passate, sia a livello di scelte di mercato che di scelte societarie, hanno purtroppo mandato i conti della Roma in tilt, motivo per cui non vi è un budget enorme di mercato in questa sessione. Il prossimo colpo che lo Special One si aspetta è a centrocampo, rinforzo che sicuramente si farà.

Calciomercato Roma, in arrivo anche il centrocampista

Bisognerà capire chi sarà, dei tanti nomi accostati al club capitolino, il nuovo giocatore in mezzo al campo, ma tutto dipenderà anche dalle possibili uscite. Intanto l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, parla del secondo rinforzo di questa sessione di calciomercato. L’indiziato numero uno è Boubacar Kamara del Marsiglia.

Il centrocampista è in uscita dal club francese, dove non trova spazio, con Jorge Sampaoli che gli ha concesso in questa stagione 1532 minuti, che comunque non sono pochi. In queste ore la Roma sta trattando con il club transalpino per provare ad abbassare il costo del cartellino, ricordando che i riscatti sia di Cengiz Under che di Pau Lopez porteranno alla società giallorossa poco più di 20 milioni di euro.